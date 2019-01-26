"İş dünyasının 'deal maker'ı Trump, geri adım attı ve sınır duvarı için 'kuruş' para alamadı"

T24 Haber Merkezi

Metin Kaan Kurtuluş

ABD'de meydana gelen gelişmeler dünya gündemini meşgul ediyor. Birçok farklı ülkeden gazeteler ilk sayfalarına Trump'ın eski danışmanı Roger Stone'un gözaltına alınmasını ve ABD'deki hükümet kapanmasının sona ermesini taşıdı.

Britanya gazetesi The Guardian ise manşetine Britanya Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerin iş yükünü hafifletmek için geliştirdiği projeyi taşıdı.

26 Ocak 2019 tarihinde dünya basınından öne çıkan bazı manşetler şöyle...

The Guardian | Daha az e- posta, daha çok iş paylaşımı: Öğretmenlerin işlerini bırakmasını önlemek için yeni strateji

The Guardian'ın haberine göre Britanya Eğitim bakanlığı tecrübeli öğretmenlerin mesleği bırakmasını önlemek için yeni yöntemler deniyor. Artık öğretmenlere daha çok "iş paylaşımı" imkanı verilecek ve iş yükleri azaltılacak. İş paylaşımı kapsamında bir öğretmen mesai saatini bir başkasıyla paylaşıp, uzun çalışma sürelerini düşürebilecek.

Financial Times | Trump'ın yaveri Mueller soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Financial Times, Trump'ın eski danışmanı Roger Stone'un gözaltına alınmasını ilk sayfasına taşıdı. Stone'un Hillary Clinton'un kampanyasını sabote etmek için WikiLeaks kurucusu Julian Assange ile işbirliği yaptığı iddia edilmişti. Amerikan medyasının haberlerinde, Stone'un 250 bin dolar kefalet ile serbest bırakıldığı belirtildi.

New York Times | Hükümet kapanması sınır duvarına fon sağlanmadan sona erdi

ABD'nin modern tarihindeki en uzun hükümet kapanması dün bir yasa tasarısı ile sona erdi. New York Times bir aydan uzun süren hükümet kapanması sonucunda Trump'ın duvarı için fon bulamamasını bir "mağlubiyet" olarak yorumladı ve başkanın bir aylık açmaz sonucunda istediği hiç bir şeyi alamadığını belirtti. Trump hükümetin tekrar açılmasıyla ilgili yaptığı konuşmada duvar söylemine devam etti. ABD Başkanı şubat ayına kadar bir çözüm bulunmazsa Kongre'yi beklememek için "ulusal acil durum" ilan edebileceğini belirtti.

The Washington Post | Hükümetin açılması için geçici anlaşmaya varıldı

WP Trump'ın halkın tepkisi yüzünden geri adım attığını belirtti ve duvar için "para alamamasına" dikkat çekti. WP aynı zamanda duvara fon sağlanmadan hükümetin açılmasını "Pelosi'nin zaferi" olarak değerlendirdi. Pelosi yaptığı açıklamada, "Bizim gücümüz birlikten gelir. Belki başkan bunu küçümsemiştir" dedi.

Die Welt | Amerika'nın "Deal maker"ı ciddi anlamda başarısız oldu

Alman Die Welt gazetesi, Donald Trump'ın iş dünyasındaki lakabı "deal maker"ı (anlaşma yapıcı) kinayeli bir biçimde kullanarak Trump'ın duvar için fon bulamadığını belirtti. Kongrenin Trump'a "kuruş sağlamadığını" belirten Die Welt, hükümetin tekrar açıldığını belirtti.

Die Welt, Trump ile ilgili şu satırları manşetine taşıdı: "Trump'ın 'deal maker' lakabı bir efsanedir. Trump, iş imparatorluğunu iş ortaklarıyla pazarlık ederek değil, tehdit ederek ve zıplayarak yönetirdi. Başkanlığında da bu stratejiyi sürdürmek istedi - ve bütçe anlaşmazlığında korkunç derecede başarısız oldu"

Moscow Times | Rus Polisi: Dünya Kupası için gelen 5 bin taraftar Rusya'dan hiç ayrılmadı

Moscow Times'ın aktardığına göre Dünya Kupası boyunca Rusya'ya vizesiz giriş sağlayan "Fan ID"yi 650 bin kişi kötüye kullandı. Polis tarafından yapılan açıklamalara göre ise Dünya Kupası için Rusya'ya gelen yaklaşık 5.500 taraftar hâlâ ülkeden çıkış yapmadı. Rusya İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada bu insanların "30 Mart'a kadar ülkeyi terk etmelerini umut ettiklerini" belirtti.

Al Arabiya | İran, dev ordu tatbikatıyla gövde gösterisi yaptı

Al Arabiya'nın AP'den aktardığına göre İran'ın yıllık olarak yaptığı ordu tatbikatına bu sene 12 bin asker katıldı. Habere göre tatbikat 2 gün sürecek ve 500 km karelik bir alanda yapılacak.