İş dünyasından İstanbul 2020 desteği

Türkiye'nin en büyük sanayi holdingi olan ve ülkenin toplam ihracatının %10'unu gerçekleştiren Koç Holding'in yönetim kurulu üyesi Ali Koç, Doğuş Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve ülkenin en zengin kişilerinden biri olan Ferit Şahenk, 2013 Skytrax değerlendirmesine göre Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi seçilen ve FC Barcelona, Manchester United, Kobe Bryant ve Caroline Wozniacki gibi spor dünyasının önemli isimlerinin sponsorluğunu yapan Türk Hava Yolları'nın Genel Müdürü Temel Kotil İstanbul ve Türkiye'yi anlattı.

İstanbul 2020'nin yedi sponsoru arasında yer alan Koç Holding, Doğuş Holding ve Türkiye Hava Yolları, İstanbul 2020 adaylık kampanyasına 20 milyon ABD Doları katkıda bulundular. Bu miktar, Türkiye tarihinde bir spor etkinliği adaylığına yapılan en büyük özel sektör yatırımı.

İşadamlarının Lozan'da yaptıkları konuşmalar şöyle:

Ali Koç: 'Türkiye'deki iş dünyası liderleri için Olimpiyat Oyunları'nı tarihinde ilk kez Türkiye'ye getirmek, markamızı ve anlatımımızı küresel sahneye taşımak için benzersiz bir fırsat teşkil ediyor. Ben, Koç Holding'i ve 90.000 çalışanımızın her birini temsilen buradayım, çünkü biz İstanbul 2020'ye ve İstanbul 2020'nin ülkemiz ve bölgemize yapacağı katkılara inanıyoruz. Koç Holding Türkiye'de sporun her seviyesine gururla destek veriyor ve bunu bir üst aşamaya taşımaya hazırız. Bu bizim için yalnızca bir iş değil, Türkiye'deki gençlerimize parlak bir gelecek sağlama fırsatı.'

Ferit Şahenk: 'Türkiye, 2023 yılına kadar dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi amaçlıyor. Özel sektör, ülkenin ekonomik değişiminde şimdiden büyük rol oynadı ve büyümenin sonraki aşamasına güç katmayı sürdüreceğiz, henüz hedeflediğimiz zirveye ulaşmadık. Türkiye'de hükümet ve iş dünyasının büyük oyuncuları arasında sağlam bir işbirliği var. Paylaştığımız sosyal, ekonomik ve gelişim hedefleri için İstanbul 2020'nin en güçlü katalizör olduğunu düşünüyoruz.'

Temel Kotil: 'Markalar ve tüketiciler arasında bağ kurmak için en iyi yolun spor olduğunu biliyoruz. Türk Hava Yolları'nın küresel büyüme stratejisinde spordan yararlanmamızın ve ortaklıklarımızın etkisini maksimuma çıkartmak için yenilikçi yollar aramamızın sebebi de bu. Küresel hedefleri olan tüm Türk şirketleri gibi, Olimpik Hareket ile işbirliği yaparak, sporun dünya çapında gelişmesine katkıda bulunma fikri bize de heyecan veriyor.'