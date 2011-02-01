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Ekonomi

İş dünyası Mısır ve Tunus'daki gerilimden endişeli

İş dünyası Mısır ve Tunus'taki gerilimden zarar görmemek için bir araya geldi.

01 Şubat 2011 02:00

 T24- Mısır ve Tunus’ta yaşanan gerilimin Türkiye ekonomisine muhtemel etkileri Ankara’da yapılan bir toplantıda masaya yatırıldı. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan’ın yanı sıra DTM ve Dışişleri temsilcileri, Mısır ve Tunus’ta iş yapan Türk işadamları, ticaret müşavirleri ve TOBB, TÜSİAD ve MÜSİAD temsilcilerinin katıldığı toplantıda söz konusu ülkelerdeki Türk iş adamlarının zarar görmemesinin yolları arandı.

Türkiye’nin Mısır ile 3 milyar 187 milyon, Tunus ile ise 994 milyon dolarlık ticaret hacmi bulunuyor. Mısır’a yapılan ihracat tutarı 2 milyar 261 milyon doları bulurken Tunus’a ise 714 milyon dolarlık ihracat yapılıyor. Mısır ve Tunus'taki gerilimin Türkiye'ye turizm sektöründe avantaj sağlama olasılığı doğururken, bu ülkelerde büyük projeler üstlenen inşaat sektörü için ise risk oluşturuyor.

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