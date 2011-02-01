İş dünyası Mısır ve Tunus'daki gerilimden endişeli

T24-

Türkiye’nin Mısır ile 3 milyar 187 milyon, Tunus ile ise 994 milyon dolarlık ticaret hacmi bulunuyor. Mısır’a yapılan ihracat tutarı 2 milyar 261 milyon doları bulurken Tunus’a ise 714 milyon dolarlık ihracat yapılıyor. Mısır ve Tunus'taki gerilimin Türkiye'ye turizm sektöründe avantaj sağlama olasılığı doğururken, bu ülkelerde büyük projeler üstlenen inşaat sektörü için ise risk oluşturuyor.