İş dünyası: Kayıpları telafi etmek için zamana ihtiyaç var, KÇÖ uzatılmalı, aksi halde büyük işsizlik dalgası yaşanabilir

Salgının ardından açıklanan destek paketleri kapsamında milyonlarca çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneğinde (KÇÖ) son tarih 31 Mart olarak açıklanırken, iş dünyası istihdamda ağır kayıplar vermemek için sürenin uzatılmasını istedi. İş dünyası, kademeli normalleşme döneminde toparlanma için bu uygulamanın devamının büyük önem taşıdığını aktardı.

Sendikalar da KÇÖ uygulamasının asgari ücret düzeyinde olması gerektiğine dikkat çekerken, tüm kesimler uygulamanın uzatılmaması halinde büyük bir işsizlik dalgası yaşanacağını vurguladı.

İTO Başkanı: Kayıpları telafi etmek için biraz daha zamana ihtiyaç var

Sözcü’den Samiye Başçı’nın haberine göre, Son bir yılda kısa çalışma ödeneğinin pandemi dönemi açısından verilen desteklerin bel kemiğini oluşturduğunu anlatan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç bu sayede çalışanlar gelir sağlarken, istihdamın da korunduğunu aktardı. 4 milyonu aşkın çalışanın bu destekten faydalandığını dile getiren Avdagiç, şöyle devam etti:

“Kademeli normalleşme adımları ile hizmetler sektörümüz yeniden faaliyete başlamış durumda. Kapasitenin yüzde 50'si ile çalışmak, talep yetersizliği, saat ve gün kısıtlamaları gibi faktörler sebebiyle, buradaki işletmelerimizin kayıplarını telafi etmek için biraz daha zamana ihtiyaçları olacak. Bu nedenle İstanbul iş dünyası olarak KÇÖ uygulamasının özellikle hizmet sektörlerinde devam ettirilmesinin çok değerli bir destek olacağını düşünüyoruz.”

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu: KÇÖ hazirana kadar uzatılmalı

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Alp Önder Özpamukçu ise kademeli açılışla toparlanmanın zaman alacağını aktararak, “KÇÖ'nün hazirana kadar uzatılması gerekiyor. İşsizliğin yükseldiği bir ortamda bir nefes almak için çare olması gerekiyor. Bir etki analizi yapmış değilim ama uygulamanın sona ermesi durumunda istihdam kaybı olması ihtimali yüksek” dedi.

DİSK Başkanı Çerkezoğlu: KÇÖ devam etmeli, kullanımı ön şartlar kaldırılarak kolaylaştırılmalı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ücretsiz izin uygulamasının suistimal edildiğini, KÇÖ'nün mutlaka devam etmesi gerektiğini söyledi. “Türkiye, tarihinin en büyük iş ve istihdam kaybını yaşıyor. KÇÖ devam etmeli, kullanımı ön şartlar kaldırılarak kolaylaştırılmalı. Tüm işçilerin en az asgari ücret düzeyinde faydalanması sağlanmalı” diyen Çerkezoğlu, uygulamanın sona ermesi durumunda ağır bir yıkım ile derin yaralar açılacağını belirtti.