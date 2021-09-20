T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İş cinayeti: Kubbeden düşen işçi hayatını kaybetti

Polis olayla ilgili inceleme başlattı

20 Eylül 2021 11:48

Adana’nın Kozan ilçesinde, cami inşaatında çalışan 57 yaşındaki Ali Çiçek, kubbe kalıbını sökerken düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, Hacımirzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kalıp ustası Ali Çiçek, yapımına devam edilen Karacaoğlan Camii kubbesinin kalıbını söktüğü sırada dengesini kaybederek, beton zemine düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Çiçek’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, inceleme başlatırken, Ali Çiçek’in cansız bedeni, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

adanaiş cinayeticami inşaatı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24