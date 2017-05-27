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İş bulma yüzünden tartışma çıktı, abla kardeşini bıçakladı!

Kardeşin sağlık durumu ciddiyetini korurken polis, ablayı bulmak için çalışma başlattı

27 Mayıs 2017 11:51

İki kardeş arasında iş bulma yüzünden tartışma çıktı. Özbekistan'dan 2 yıl önce İstanbul'a gelen Şehnaz K. tartışıtığı kardeşi Saidjamol Pasapov'u bıçakladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Özbekistan'dan 2 yıl önce İstanbul’a gelen Şehnaz K., gündelik işlerde çalışarak hayatını kazanıyordu. İstanbul’da A.Z. ile arkadaş oldu ve Aynı evde yaşamaya başladı.

Sekiz ay önce kardeşi Saidjamol Pasapov da (24) Özbekistan’dan İstanbul’a geldi ve ablasının evine yerleşti. Bir süredir iş arayan ancak bulamayan Saidjamol Pasapov, ablası Şehnaz K. ile bu nedenle sık sık tartışıyordu. 

3 gün önce, A.Z.’nin evde olmadığı akşam iki kardeşin arasında iş bulma yüzünden yine tartışma çıktı. İddiaya göre Saidjamol, ablası Şehnaz’ı yumruklamaya başladı. Kardeşinin elinden kurtulan Şehnaz, mutfağa koşup ekmek bıçağını aldı, kardeşini sırtından bıçakladıktan sonra evi terk etti. 

Pasapov’un sağlık durumu ciddiyetini korurken polis, Şehnaz K.’yı bulmak için çalışma başlattı. 

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