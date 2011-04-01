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Ekonomi

İŞ BANKASI'NIN YENİ GENEL MÜDÜRÜ ADNAN BALİ İSTANBUL (A.A)

01 Nisan 2011 18:17

-İŞ BANKASI'NIN YENİ GENEL MÜDÜRÜ ADNAN BALİ  İSTANBUL (A.A) - 01.04.2011 - İş Bankası Genel Müdürlüğü'ne Adnan Bali atandı. İş Bankası'nın Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, şöyle denildi: ''Yönetim Kurulumuzun 1 Nisan 2011 tarihinde yapılan toplantısında, Sayın Ersin Özince'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın H. Fevzi Onat'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesi ve genel müdürlük görevinden ayrılma talebi kabul edilen Sayın Ersin Özince'nin yerine Bankamız Genel Müdür Yardımcısı Adnan Bali'nin Genel Müdür olarak atanması kararlaştırılmıştır.''

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