İş Bankası'ndan yüzde yüz garantili altın fonu

İş Bankası, özellikle altına yatırım yapmak isteyen ancak riskten kaçınan yatırımcılar için 100 Anapara Garantili Altın Fonunu piyasaya sunacağını bildirdi.

İş Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada bankanın, yüzde 100 Anapara Garantili Altın Fonunun, riskten kaçınan yatırımcıların yanı sıra tasarruflarını geleneksel yatırım araçlarında değerlendiren yatırımcıları da İş Bankası ile buluşturacağı belirtildi.

50 milyon lira sermayeli yüzde 100 Anapara Garantili Altın Fonunun halka arzının, 5–9 Ekim tarihleri arasında tüm İş Bankası şubelerinden gerçekleşeceğine dikkat çekilen açıklamada, 12 Ekim 2009'da başlayacak olan yatırım döneminin 3 Kasım 2010 tarihinde sona ereceği ifade edildi.

Minimum alım tutarı bin lira olarak belirlenen ve sadece öngörülen talep toplama döneminde alımı yapılabilecek olan Fonun, anaparanın altın fiyatındaki düşüşlerden etkilenmemesi sayesinde, oluşabilecek anapara yatırımını kaybetme riskini ortadan kaldırdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yüzde 100 Anapara Garantili Altın Fonunda bir yıl vadeli yatırım dönemi boyunca kalan yatırımcılar, risk almadan altın fiyatındaki yükselişlerden faydalanma imkanı bulacak. Fonun getirisi, bir yıllık yatırım dönemi içerisinde yaklaşık ayda bir kez olmak üzere gözlemlenen getirilerin ortalaması ile belirlenecek.

Gözlem günlerindeki altın fiyatlarının vade başlangıç fiyatının altında kalması ve altının değer kaybetmesi durumunda, vadesi sonuna kadar fonda kalan yatırımcıların anapara yatırımları, İş Bankası'nın sunduğu garanti sayesinde korunacak.”

