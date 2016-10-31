İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı: Faiz daha düşmeli

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, faizin düşürülmesi gerektiğini belirterek, “Uzun yıllar faiz için farklı düşüncelerim oldu. Fakat faizin yüksekliğiyle ilgili eleştirilere artık bir miktar katılır oldum” dedi.

Ersin Özince'nin Milliyet gazetesinden Kadife Şahin'e verdiği söyleşi şöyle:

Fed’in faiz düşürmesi Türkiye’yi nasıl etkiler?

Bütün kaygılara rağmen Fed’in (ABD Merkez Bankası) Türkiye’yi çok fazla etkilemeyeceğini düşünüyorum. Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinin, siyasi ve ticari ilişkilerinin iyileşmesi... Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler arasında seçkin konumunun geri kazanılmasıyla olur. Fed bizi hiç etkilemeyecek denilemez ama ABD ekonomisinin korunacağı düşüncesindeydim ben de yılbaşı. Bu beklentinin olmayacağını gördük.

Türkiye’nin kendine özgü yarattığı dinamikleri daha uzun yıllar kullanabileceği kanısındayım. Çok olağanüstü dönemlerden geçtik. Çok olağanüstü iç ve çevresel şartlar yaşamaya devam ediyoruz. Çoğu aydın insan eleştirel yaklaşıyoruz ama aslında sorun kendi ülkemizin yönetiminde değil, dünyanın yönetiminde.

Çok büyük devletlerin çok ciddi hatalar yaptığı kanaatindeyim. Türkiye bunların arasında çalkalanırken sanki istikrar ülkemizde bizim hatalarımız yüzünden elden kaçıyormuş gibi geliyor ama tamamen öyle değil.

"Türk ekonomisi çok iyi durumda"

Ekonomiyi nasıl görüyorsunuz?

Her şeye rağmen geçmişe nazaran gerek kamu maliyesi, gerek bankacılık olarak çok daha iyi bir yerde olduğumuza dair tereddütüm yok. Türkiye’nin kamu maliyesi, devletin bütçesini idare etme durumu geçmişe nazaran çok daha iyi göstergelere sahip.

Bankacılık sektörümüz genel olarak güçlü bir yapıya sahip. Bunlar Türkiye’nin bu kadar önemli iç ve dış siyasi çalkantılara rağmen önemli bir finansal ve iktisadi krize girmesini önlüyor. Biz eskiden bundan çok daha önemsiz addedilebilecek dönemlerde, çok daha önemli finansal ve bankacılık krizleri yaşardık. Kamu maliyesi de her zaman ülke ekonomisini ve finansını domine eder ve bankacılığı da ezerdi. Şimdi katiyen böyle değil. Bu da bu konumda iyi olduğumuzu gösteriyor.

Dünyada enflasyonu yüksek ülkelerden biriyiz. Ama geçmişe göre en düşük enflasyon seviyelerinden birini muhafaza ediyoruz.

"Türkiye için şartlar olumlu gelişecek"

15 Temmuz’da çok ciddi bir badire atlattığımızı vurgulayan Özince, şunları söyledi:

“Çok ciddi bir siyasi krizi atlattık. Bu hiç küçümsenecek bir şey değil. Bunu yaşandı, geçti diye düşünenlerimiz olabilir ama ben yurtdışında bulunduğum ortamlarda da bunu söyledim, şaka değil kendi topumuzla tüfeğimizle uçağımızla yaşadığımız izah edilemez bir şeydi.

Çok büyük bir krizi atlattık. Dolayısıyla çok büyük bir marifet diye düşünüyorum. İktisadi açıdan da mevcut durumu üst üste koyarsak ben Türkiye açısından şartların artık olumluya doğru gelişeceğini düşünüyorum. Bu konuda da başta parlamento ve hükümetimize de güveniyorum. 60 yılı aşan ömrümde geçmişte yaşadığımz istikrarsızlıklara nazaran başka da yapacağımız bir şey yok. Elimizden geldiğince de biz vatandaş ve kurumlar olarak bu yönde desteğimizi azami ölçüde vermeliyiz.”

Özince, hükümetin faizlerin düşürülmesi gerektiği yönündeki eleştirilerine neden katıldığını şöyle açıkladı:

“Enflasyon tek haneli rakamlardaysa faizin çift haneli rakamlarda olmasının bir anlamı yok. Çünkü faiz dediğimiz zaman özellikle tasarruf mevduatı faizinden hareket edeceksek, bir ayı, üç ayı konuşuyoruz. Birisi kalkıp da bana derse ki, iyi ama siz bir yıllık mevduatta çift haneyi düşünmüyorsunuz, burada biraz duraksar hak verebilirim belki. Ama bugün Türkiye’de ortalama vadeli mevduat iki ay vadeliyse bunun da aynen interbank faizi gibi (ki interbank da günlüğü ifade ediyor) iki haneli olmaması gerektiğini düşünüyorum.

Öte yandan temerrüt faizi oranı, kredi kartı faizi oranı ve kredi faiz oranlarının da bunlarla bağdaşık olarak inebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka sorumluları düşünüyordur. Ama bana göre tabii bizim gibi önde gelen özel bankalar da mutlaka rol oynamalıdır, ama yine ülkemizde faiz fiyatının belirlenmesinde en önemli oyuncu kamudur. Kamunun mevduattan aldığı pay en yüksek paydır. En yüksek pay kamu bankalarınındır. Artı mevduat maliyetini etkileyen faktörler, kaynak aktarma maliyetleri... Bunlar azaltılabilir.”