İş Bankası ve Doğan Grubu'ndan AA'nın 'akaryakıt kaçakçılığı' haberine cevap

İş Bankası ve Doğan Holding, Anadolu Ajansı tarafından servis edilen “Aydın Doğan'a 'akaryakıt kaçakçılığından' 24,5 yıla kadar hapis istemi” başlıklı habere ilişkin yaptıkları açıklamada “iddiaların asılsız olduğu” belirtilirken “tarafımıza bildirilmeden belirli medya kuruluşlarına soruşturmanın gizliliğini ihlal edecek şekilde servis edildiği anlaşılmıştır” dendi.

Anadolu Ajansı, bugün Petrol Ofisi'ne ilişkin soruşturma kapsamında Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince'nin akaryakıt kaçakçılığı ve örgüt liderliği iddialarıyla 23 yıla kadar hapislerinin istendiğini belirtmişti. Doğan Holding yaptığı açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Savcısı Adem Meral tarafından hazırlanan ve henüz mahkemeye intikal etmeden ve tarafımıza bildirilmeden belirli medya kuruluşlarına soruşturmanın gizliliğini ihlal edecek şekilde servis edildiği anlaşılan sözde "akaryakıt kaçakçılığı" iddianamesi ülkemizdeki hukuk garabetinin yeni bir örneğini teşkil etmektedir.”

Doğan Holding tarafından yapılan açıklama şöyle:

“İstanbul Cumhuriyet Savcısı Adem Meral tarafından hazırlanan ve henüz mahkemeye intikal etmeden ve tarafımıza bildirilmeden belirli medya kuruluşlarına soruşturmanın gizliliğini ihlal edecek şekilde servis edildiği anlaşılan sözde "akaryakıt kaçakçılığı" iddianamesi ülkemizdeki hukuk garabetinin yeni bir örneğini teşkil etmektedir.

"Bu iddianame, ülkemizde hukuk kavramının nasıl aşındığını göstermesi bakımından ibretle okunması gereken bir belge olarak adalet tarihimize geçecektir. Hukuku bu şekilde zorlamak, ne yazık ki toplumda adalet duygusuna güveni sarsmaktadır.

"İddianamede, ülkenin bağımsız bir medya grubunun onursal başkanı ile Türkiye'nin en önemli bankalarından biri olan İş Bankası’nın yöneticisinin, hiçbir dönemde Petrol Ofisi'nin (POAŞ) yönetim kurulu üyesi olmamalarına rağmen, "kaçakçılık örgütünün liderleri" olarak suçlanması hayatın akışına ve hukuka terstir ve vahim bir inandırıcılık sorununa işaret etmektedir.

"Bu vesile ile şunu hatırlatmak gerekir:

"Daha ortada bir iddianame bile yokken, geçen yıl, hukukun temel ilkelerinden biri olan soruşturmanın gizliliği ilkesi ihlal edilmiş ve soruşturma dosyası hakkında gizlilik kararı verilmiş iken, avukatların dahi göremediği ifadeler, bir kısım medyaya servis edilerek karalama kampanyasına dönüştürülmüştü. Bu gerçek dışı iddia ve ithamlar karşısında 28 Temmuz 2015 tarihinde Grubumuz tarafından zorunlu bir açıklama yapılmış ve gerçekler ortaya konmuştu.

"Savcılığın iddianamesinde yer alan tüm hususlar, gerek ilgili şahısların soruşturma sırasında verdiği ifadeler gerek Hürriyet Gazetesinin 15 Ekim 2015 tarihli sayısında yer alan "Bir Bakışta POAŞ İftiraları ve Gerçekler" başlığı altında yayınlanan kapsamlı araştırma yazısında teker teker ele alınarak cevaplandırılmış ve iddiaların asılsızlığı ortaya konulmuş bulunmaktaydı.

"Nitekim, POAŞ veya herhangi bir akaryakıt şirketinin ithal ettiği petrol ürünleri menşeine bakılmaksızın, hangi ülkeden alınırsa alınsın gümrük vergisine tabi değildir. Sadece katma değer vergisi ödenir. Gümrükte ödenen katma değer vergisi nihai vergi değildir. KDV, nihai olarak, POAŞ merkezinde bayilerden tahsil edilmektedir. Bu tahsilattan, gümrükte ödenen KDV indirilir ve fark devlete ödenir. POAŞ bu şekilde tüm katma değer vergilerini ödemiştir. Dolayısıyla, gümrük vergisi ve KDV kaçakçılığı iddiası tamamen hayali ve gerçek dışıdır.

"Yüce Yargımızın, bu gerçekleri dikkate alarak adil, hukuka ve vicdana uygun bir karar alacağına olan inancımızı korumaktayız.

"Kimse, Türkiye'de hakimlerin bulunduğunu unutmamalıdır.

"Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

"Doğan Grubu adına

"Ahter Kutadgu

Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı”

İş Bankası’ndan KAP’a açıklama

Habertürk’ün haberine göre, İş Bankası tarafından KAP'a yapılan açıklamada, bazı basın organlarında yer alan haberlerde, İş Bankası'nın POAŞ'ta hissedar olduğu 2001-2005 dönemini de içeren 2001-2007 yılları arasında POAŞ yönetim kurulunda görev yapmış olan üyeler ile bazı üst düzey yöneticiler hakkında POAŞ'ın akaryakıt ithalat işlemlerinin bir bölümüne ilişkin bir iddianame hazırlandığı ve dava açılması talebinde bulunulduğu bilgisine yer verildiği belirtildi.

Söz konusu haberlerde, bankanın yönetim kurulu başkanı ve belirtilen dönemde POAŞ yönetim kurulunda görev almış olan bazı üst düzey yöneticilerimizin isimleri de yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, "Konuya ilişkin olarak, halen bankamıza ulaşmış herhangi bir resmi tebligat bulunmamaktadır" dendi.

İlgili dönemde de halka açık bir şirket olan POAŞ'ın faaliyetlerinin kamu kurumlarının denetimine tabi olduğu belirtilen açıklamada, şöyle dendi:

“Söz konusu haberlerde yer alan Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı ve yöneticilerine yönelik iddialar hukuki bir zemine dayanmadığı ve gerçeği yansıtmadığından bankamız yöneticileri ile bankamızın yasal haklarının korunması için her türlü hukuki tedbire başvurulacağı hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Hisseler sert tepki verdi

Söz konusu haberlerden sonra Doğan Holding hisseleri sert geriledi. Holdingin hisselerinde düşüş yüzde 5'i geçti. Doğan Holding hisseleri 14:25 itibariyle yüzde 3,5 kayıpla 0,54 TL seviyesine geldi. İş Bankası hisseleri ise haberlerden olumsuz etki görmedi. Bankanın hissesi 14:30 itibariyle yüzde 0,8 yukarıda.