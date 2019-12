İş Bankası The Banker'da ilk 100'de

T24 - The Banker Dergisinin ''Top 500 Banking Brands'' sıralamasında 91. sırada yer alarak ilk 100'e giren ''tek Türk bankası'' oldu





İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, The Banker'ın marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance ile birlikte marka değeri açısından dünyanın en değerli 500 bankasını sıraladığı ''Dünyanın marka değeri en yüksek 500 bankası'' raporu, derginin Şubat sayısında yayınlandı.



Listede İş Bankası, 1.662 milyar dolar marka değeri ve AA- marka notu ile 91. sırada yer aldı.



Açıklamada, The Banker'ın en değerli banka markası listesinde ilk 100'de yer alan ''tek Türk bankası'' olma özelliğini bu yıl da koruyan İş Bankası'nın, uluslararası finans dünyasının en güvenilir ve saygın kuruluşları arasında olduğunu bir kez daha tescil ettiği vurgulandı.



Listede İş Bankası'nın marka değerini artırdığına da dikkati çekerken, 2008'de 1.208 milyar dolar marka değerine sahip bankanın bu rakamını 1.662 milyar dolara yükselttiği belirtildi.



Verilen bilgiye göre, Brand Finance tarafından yapılan değerlendirmede listedeki her banka için marka değeri, 2009 piyasa değeri ve marka kredi notu veriliyor. Marka değerinin bankanın kendi pazarındaki durumu ve 2009 finansal verilerinden 5 yıllık projeksiyona kadar birçok kritere göre belirlendiği değerlendirmede, kredi notu ise markanın gücü, taşıdığı riskler ve potansiyeller üzerinden rakiplerine göre karşılaştırmalı olarak AAA ile D arasında veriliyor.