İş Bankası'ndan ilk 3 ayda 1.5 milyar TL net kâr

Türkiye İş Bankası, yılın ilk üç ayında 1,5 milyar TL düzeyinde net kâr elde etti. Bankanın özkaynak büyüklüğü Mart 2020 itibarıyla 58,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranı yüzde 18,4 oldu.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka Mart 2020 itibarıyla aktif büyüklüğünü 2019 yıl sonuna göre yüzde 9,4 artırarak 512 milyar TL’ye yükseltti. İş Bankası’nın yılın ilk üç ayında ekonomiye sağladığı kredi desteği 317,1 milyar TL’si nakdi, 99,3 milyar TL’si gayrinakdi kredi olmak üzere, toplam 416,4 milyar TL’ye çıkardı.