İş Bankası ilk çeyrek kârını yıllık bazda yüzde 27 artırdı

Ekonomi Servisi

İş Bankası'nın 2021 ilk çeyrek net kârı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşerek 1,854 milyar TL oldu. Buna göre İş Bankası çeyreksel bazda yüzde 14, yıllık bazda ise yüzde 27 artış kaydetti.

2021'in ilk çeyreğinde bankanın kredi portföyü çeyreksel bazda yüzde 5,5 büyüdü. Türk parası cinsinden verilen krediler bazında bireysel krediler yüzde 4, KOBİ kredileri yüzde 3 arttı. Kurumsal ve ticari krediler ise yine TL cinsinden yüzde 8 büyüdü.

Yabancı para cinsinden verilen krediler ise çeyreksel ve ABD doları bazında yüzde 4 azaldı.

İş Bankasının takipteki krediler oranı 2021 ilk çeyrekte yüzde 5,3 olarak gerçekleşti. Bu oran 2020 son çeyreğinde 5,6 olmuştu.

İş Bankası'nın 2021 ilk çeyrek özkaynak kârlılık oranı ise yüzde 11 olarak gerçekleşti. 2020'nin son çeyreğinde bu oran yüzde 9,8 olarak belirlenmişti.