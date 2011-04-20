-İŞ BANKASI GÖREV DAĞILIMI BELLİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 20.04.2011 - İş Bankası Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü belli oldu. İş Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yönetim Kurulu'nun 13 Nisan'daki toplantısı sonrasında yapılan atamaların ardından, Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümünün belirlendiği bildirildi. Buna göre; Genel müdür yardımcılarından Senar Akkuş ''Hazine Bölümü, İktisadi Araştırmalar Bölümünden'', Erdal Aral ''Dış Şubeler ve Dış Temsilcilikler, Sermaye Piyasaları Bölümü, Uluslararası Bankacılık Bölümünden'', Hakan Aran ''Alternatif Dağıtım Kanalları Operasyonları Bölümü, Alternatif Dağıtım Kanalları Strateji Bölümü, Bilgi Teknolojileri Çözüm Geliştirme Bölümü, Bilgi Teknolojileri Mimari ve Güvenlik Bölümü, Bilgi Teknolojileri Sistem İşletimi Bölümü, Bilgi Teknolojileri Ürün ve Hizmet Yönetimi Bölümünden'', Ertuğrul Bozgedik ''KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü, Kredi Riski Yönetimi ve Portföy İzleme Bölümü, Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü, Ticari Krediler Tahsis Bölümünden'' sorumlu oldu. Serdar Gençer ''Bankacılık Temel Operasyonları Bölümü, Bireysel Kredi ve Kart Operasyonları Bölümü, Dış İşlemler ve Ticari Kredi Operasyonları Bölümü, İç Operasyonlar Bölümünden'', Suat İnce ''Kurumsal Bankacılık Pazarlama ve Satış Bölümü, Kurumsal Bankacılık Ürün Bölümü, Serbest Bölge Şubeleri, Ticari Bankacılık Pazarlama Bölümü, Ticari Bankacılık Satış Bölümü, Ticari Bankacılık Ürün Bölümünden'', Levent Korba ''Destek Hizmetleri ve Satın Alma Bölümü, İnşaat ve Gayrimenkul Yönetimi Bölümü, Şube Ağı Geliştirme Bölümünden'', Rıza İhsan Kutlusoy ''İnsan Kaynakları Faaliyetleri Destek Bölümü, İnsan Kaynakları İş Ortaklığı Bölümü, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, Kurumsal Mimari Bölümü, Proje ve Değişim Yönetimi Başkanlığı, Strateji ve Kurumsal Performans Yönetimi Bölümü, Yetenek Yönetimi Bölümünden'', Mahmut Magemizoğlu ''Finansal Yönetim Bölümü, Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Yönetim Raporlaması ve İç Muhasebe Bölümünden'', Aydın Süha Önder ''Hukuk Müşavirliği, İstihbarat ve Mali Analiz Bölümü, Perakende Krediler İzleme ve Takip Bölümü, Ticari ve Kurumsal Krediler İzleme ve Takip Bölümünden'', Yalçın Sezen ''Bireysel Bankacılık Pazarlama Bölümü, Bireysel Bankacılık Satış Bölümü, Bireysel Bankacılık Ürün Bölümü, Bireysel Krediler Bölümü, Kartlı Ödeme Sistemleri Bölümü, Özel Bankacılık Pazarlama ve Satış Bölümünden'', Özcan Türkakın ''İştirakler Bölümü, Kurumsal İletişim Bölümünden'' sorumlu Genel Müdür Yardımcıları olarak belirlendi.