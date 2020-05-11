İş Bankası bilanço büyüklüğü 500 milyar TL'yi aşan ilk özel banka oldu

İş Bankası, yılın ilk 3 ayında 1 milyar 456 milyon lira net kâr elde etti. Bankanın 3 aylık kârı geçen yıla göre yüzde 0,1, çeyreksel bazda yüzde 37 azaldı.

Paramedya'nın haberine göre İş Bankası, bilanço büyüklüğü 500 milyar TL’yi aşan ilk yerli özel banka oldu. Banka 2020 ilk çeyreğinde 511,9 milyar TL bilanço büyüklüğünü yakaladı.

İş Bankası'nın kredi hacmi de büyüdü: 2019 sonunu 289,2 milyar TL nakdi kredi ile kapatan banka kredilerde yüzde 9,6 büyüyerek 317,1 milyar TL hacme ulaştı. Böylece İş Bankası özel yerli bankalar arasında piyasaya en fazla yeni kredi veren banka oldu.

Mevduat büyümesi sürdü

2019 yılında mevduatını yüzde 20,6 artırarak rakiplerine göre ciddi bir artış gerçekleştiren bankanın bu alandaki büyümesi 2020 yılında da devam etti. 2019 sonunda 295,9 milyar TL’lık mevduatı 2020 ilk çeyreğinde yüzde 4,1 büyüyerek 308 milyar TL düzeyine geldi. Banka bu hacim ile 300 milyar TL toplam mevduatı aşan ilk yerli özel banka olmuş oldu.

2020 yılında çoğu banka şube kapatırken 2019 sonununda 1.249 şube ile hizmet veren İş Bankası'nın 2020 ilk çeyreğinde 16 şube artış yaparak şube ağını 1.265 şubeye çıkardığı görüldü. 2019 sonunda 23 bin 736 personel ile hizmet veren bankanın çalışan sayısı 2020 ilk çeyrekte 194 kişi artarak 23 bin 930 personele yükseldi.