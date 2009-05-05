İş Bankası 850 kişiye istihdam sağlayacak

Özince, İş Bankası ve grubunun içinde bulunduğu kurumların, yeni yatırımlara yöneldiğini söyledi. İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, İş Bankası'nın 2009 yılında 850 bankacı alarak istihdam edeceğini söyledi.



Pamukkale Üniversitesi'nin (PAÜ) düzenlediği "Kariyer Günleri" toplantısında konuşan Özince, İş Bankası ve grubunun içinde bulunduğu kurumların, yeni yatırımlara yöneldiğini söyledi.



Özince, İş Bankası grubunun başta cam sektörü olmak üzere Türkiye'nin 2 ayrı bölgesinde yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım çalışmasını sürdüğünü ifade ederek, "Bu yatırımlarımız bittiğinde, işçilerimiz ve mühendislerimiz çalışacak. Ülkemizin insanları çalışacak. İş Bankası olarak biz, 2009 yılında 850 bankacı istihdam edeceğiz" diye konuştu.



Konuşmasında, İş Bankası'nda yaşadığı tecrübeleri öğrencilere anlatan Özince, şunları kaydetti:

"10 yıldır İş Bankası Genel Müdürüyüm. Son 10 yılda, İş Bankası'nın tarihindeki en başarılı ve en başarısız yılları yaşadık. 2001 yılında, tarihimizin en başarısız bilançosunu yaptık. Yine bu 10 yıl içinde en başarılı bilançomuzu da gerçekleştirdik."



Türkiye'de yaşanan ekonomik süreç ile ilgili de konuşan Özince, devlet bankalarının, İş Bankası modeli yöntemiyle özelleştirilebileceğini, kendisinin bu düşüncede olduğunu söyledi.



Türk bankalarının yabancı sermayeyle güçlendiğine inandığını belirten Özince, ancak yabancı sermayeyle güçlenen bankaların iyi izlenmesi gerektiğini vurguladı.



Özince, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin tüm krizlerden güçlenerek çıkacağına inandığını savunarak, Türkiye'de spekülatif kazançların geride kaldığını sözlerine ekledi.

