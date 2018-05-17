T24 LogoT24 Logo
Gündem

İş arkadaşı, 3 aylık nişanlı genci öldürdü

KANDIRA(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, bir fabrikada çalışan İbrahim B

17 Mayıs 2018 20:19

KANDIRA(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde, bir fabrikada çalışan İbrahim B. (35) tartıştığı Resul Yüce\'yi (25) bıçaklayarak öldürdü. Yüce\'nin geçen 24 Şubat\'ta nişanlandığı ortaya çıktı.
Olay, gece saatlerinde, Kandıra Akbal Mahallesi\'nde bulunan mutfak eşyaları üreten bir fabrikada meydana geldi. İbrahim B. ile Resul Yüce arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İbrahim B. mesai arkadaşı Resul Yüce\'yi göğsünden bıçakladı. Fabrikada çalışan diğer işçilerin haber vermesi üzerine fabrikaya gelen sağlık ekibi Resul Yüce\'yi Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Resul Yüce burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Resul Yüce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Resul Yüce\'nin 24 Şubat tarihinde nişanlandığı ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi. Resul Yüce, Kandıra Babaköy Camii\'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken cenaze namazına katılarak, aileye baş sağlığı dileğinde bulundu. İbrahim B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KANDIRAKocaeli DHAKOCAELİ KandıraResul YüceYüceOlayKandıra Akbal MahallesiFabrikadaResul Yüce Kazım Dinç Kandıra Devlet HastanesiKocaeliUygulamaAraştırma HastanesiResul Yüce Kandıra Babaköy CamiiKandıra Belediye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24