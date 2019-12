-İŞ ARAYANLARIN YÜZDE 60'TAN FAZLASI MESLEKSİZ MARDİN (A.A) - 27.11.2010 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, iş arayanların yüzde 60'tan fazlasının herhangi bir mesleğe sahip olmadıklarını söyledi. Dinçer, AK Parti Mardin Milletvekili Cüneyt Yüksel'in verdiği akşam yemeğinde sivil toplum örgütleri, iş adamları ve esnafın sorunlarını dinledikten sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin istihdam olduğunu söyledi. Dinçer, istihdamın sosyal hayatın çok derin konularından biri olduğunu, bunun aslında tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı bir sorun olduğunu ifade ederek, özellikle 2008 yılında başlayan krizin toplumların hepsinde sosyal olarak derin bir yara açtığını belirtti. İşsizliğin bütün dünyada arttığını söyleyen Dinçer, şöyle devam etti: ''Biz bunu daha kolay çözdük. Belki artışını önlemiş gibi görünüyoruz. Ama her haliyle işsizlik bizde ciddi bir sorun olarak gözüküyor. Nüfusumuzun genç olması sebebi ile her yıl iş gücü piyasasına yaklaşık 800 bin kişiyi dahil ediyoruz. Her yıl 800 bin kişi çalışabilecek yaşa geliyor. Bunların tamamı istihdam için piyasaya çıkıp iş aramıyorlar. Yüzde ellisi iş arıyor. Bugünkü rakamlarla yaklaşık yüzde ellisi de iş bulabiliyor. Batılı ülkeler ile mukayese edildiğinde istihdam oranlarımız çok düşük yüzde 50. Halbuki batı ülkelerinde bu oranlar daha yüksek Yaklaşık yüzde 70'ler civarında. Ayrıca iş arayıp istihdam edilenler bizde yine yüzde 50 oranında. Batılı ülkelerde bu oranlar yüksek. Bu oranları kadın ve genç olarak ayırdığımızda ise daha ağır bir sorunun olduğunu görüyoruz. Kadınlarımızın hem istihdam oranları düşük, hem de gençlerimizin işsizlik oranları çok yüksek. Bundan daha önemli daha ağır sorunumuz ne olabilir ki... Bunun çözümü için hep birlikte kafa yormamız gerekir.'' -''YÜZDE 1'LİK EKONOMİK BÜYÜME 100-120 BİN İSTİHDAM SAĞLAR''- Dinçer, istihdam sorununu çözmenin tek yolunun ülkenin ekonomisini geliştirmek ve büyütmek olduğunu belirterek, ''Bu kentin ekonomik olarak büyümesini sağlayamazsak bu kentin istihdam sorununu çözemeyiz. Bunun yegane yolu sizlerden geçiyor. Eğer bir kentin halkı girişimci değilse eğer o kent girişimci bir kent niteliğini taşımıyorsa dışardan yapılan destekler ile ekonomik büyümeler sağlanmaz'' dedi. Ekonomik büyümenin en dinamik unsuru ve çekirdeğinin insanlar ve kentlerin yönetim yapıları olduğunu belirten Dinçer, ''Eğer ülke düzeyinde yüzde 1'lik bir ekonomik büyümeyi sağlarsak bunun ülkemizde yaratacağı istihdam kapasitesi yaklaşık 100-120 bin civarında insandır. Halbuki gelişmiş ülkelerde yüzde 1'lik ekonomik büyüme çok daha büyük oranlardadır'' diye konuştu. Dinçer, herkesin çok garantili iş peşinde koştuğunu, insanların, ''Kabiliyetimi geliştireyim, bilgili ve donanımlı olayım ki hangi işletmede olursa olsun iş bulayım'' demek yerine ''Ben bir yerde garantili ömür boyu bir iş sahibi olayım'' diye düşündüğünü ifade ederek, bu anlayışın istihdamı önleyen bir etki yarattığını söyledi. ''Bugün iş arayan insanların yüzde 60'tan fazlası herhangi bir mesleğe sahip görünmüyor. Çok ciddi bir mesleksizlik sorunu ile karşı karşıyayız''diyen Bakan Dinçer, bütün gençlere belirli bir mesleğe sahip olmalarını önerdi. Dinçer, geçtiğimiz yıl yaklaşık 167 bin kişiye meslek öğrettiklerini ve bu insanlardan yaklaşık 37 binini işe yerleştirdiklerini belirterek, bu yıl çok daha fazla insanı meslek sahibi yapacaklarını ve işe yerleştireceklerini bildirdi. ''2009 yılında 1 milyon 300 bin kişiye istihdam sağladık'' diyen Dinçer, bunun Türkiye tarihinde belki de en yüksek oranlardan biri tanesi olduğunu söyledi. En yüksek prim ödeyen kayıtlı sigortalı sayısına ulaşıldığını da belirten Dinçer, ''Yaklaşık 16 milyon insana defa çıktık. Ekonomimizin en parlak olduğu dönemlerde bile bu rakamlara ulaşılamamıştı. Bu yıl Mardin'e 4 milyon TL mesleki eğitim için kaynak ayırdık. Bir önceki yıl 3 milyon lira civarındaydı. Maalesef mesleki eğitim olarak burada açılan bazı kurslara müracaatlar olmalı ve biz burada yeteri kadar mesleki eğitim yapamadık'' dedi.