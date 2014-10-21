İş arayanlar sosyal medya paylaşımlarına dikkat etmeli

İzmir Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ferah Onat, günümüzde işverenlerin, adayların CV'lerinden önce sosyal medyada paylaştıkları profil fotoğraflarını ve özel bilgilerini değerlendirmeye aldıklarını söyledi. Doç. Dr. Onat, "İş arayanlar sosyal medyada ön yargı yaratacak paylaşımlardan uzak durmalı" uyarısında bulundu.

İşvereniniz sizi çeşitli arama motorlarında aratabilir

Günde ortalama 3 saatini internet başında geçiren gençler, artık sosyal medya üzerinden nerede ne yaptığını, ne yediğini, arkadaşlarını, tuttuğu takımı veya siyasi partiyi hatta en özel duygusal anlarını kimseden esirgemiyor. Bu durum da iş arayan gençleri gerçekten tanımak isteyen işverenlerin eline büyük ipuçları veriyor. İşarayan gençlerin sosyal medya imajını iyi yönetmesi gerektiğini vurgulayan Yaşar Üniversitesi akademisyeni Doç. Dr. Ferah Onat, uyarılarda bulundu. Onat, "İş için bir kuruma başvurulduğunda işvereniniz sizi merak edebilir. Bu yüzden sizi çeşitli arama motorlarında aratabilir. Öncelikle elektronik posta adreslerinin isim ve soy isimden oluşmasına dikkat edilmeli ve takma isimlerden uzak durulmalı. Kimlerle arkadaşlık kurduğunuz, takip ettiğiniz kişiler, üye olduğunuz gruplar da sizin nasıl biri olduğunuz konusunda ışık tutabilir. Fazla fanatik ve karşıt tavır sergilemek özelikle iş arama sürecinde olan adayların imajını olumsuz yönde etkileyebilir" dedi.

Fanatizmden uzak durun

Profil fotoğraflarının yüzler görünecek şekilde, siyasi ve dini kimlik tanımlamalarından uzak olması gerektiğine işaret eden Doç. Dr. Onat, "Yüz göstermek istenmiyorsa yalın ve olumsuz algılanmayacak bir sembol de olabilir. Profil yanındaki kapak fotoğrafları da küfürlü yazı içermeyen, fanatizmden uzak olmalı. Bu demek değildir ki siyasetten ve kişisel görüşlerden uzak olunsun. Buradaki hassas nokta başkasının gözünden agresif ve şiddet yanlısı gözükmemek" dedi. "Tabii ki kişisel siyasi görüşü herhangi bir parti olabilir" diyen Onat, "Ama burada başkalarının görüşlerine saygılı olduğunu da tanımlamak lazım. Ayrıca paylaştığınız linklerin, yaptığınız yorumların yerinde ve hedeflediğiniz iş pozisyonunun bulunduğu sektörlerle ilgili olması sizin o işe ne kadar uygun olduğunuz hakkında işverene az da olsa bilgi verir. Dolayısıyla işverenin zihninde ön yargı yaratmamak için hesaplarınızda çok fazla detay paylaşmamak gerekir" diye konuştu.

Son sınıflar paylaştıklarına dikkat etmeli

Sosyal medyadaki gizlilik ayarlarının da çok önemli olduğunun altını çizen Doç. Dr. Onat, "Mümkün olduğunca özel konuları, görüşleri dışarıya açmamak lazım. Özellikle üniversite son sınıf öğrencileri attıkları her adıma dikkat etmeliler. İlk CV’lerini birinci döneme denk gelen tarihlerde oluşturmaları gerekiyor. Eş zamanlı olarak da sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflara, metinlere ve link paylaşımlarına da özen göstermeliler" dedi.