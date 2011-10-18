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İş adamlarının evlerinde arama İstanbul (A.A)

18 Ekim 2011 14:51

-İş adamlarının evlerinde arama İstanbul (A.A) - 18.10.2011 - İş adamları Faruk Süren ve Efe Önbilgin'in evinde ve ofisinde arama yapıldı. Süren ve Önbilgin'in İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildiği ve işlemlerinin sürdüğü bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bilgiye göre bir suç örgütü soruşturması kapsamında iş adamı Faruk Süren'in evi ve ofisinde sabah saatlerinde arama yaptı. Aynı soruşturma kapsamında iş adamı Efe Önbilgin'in evinde de arama yapıldı. Aramalarda bazı evraka el konulduğu, Süren ile Önbilgin'in İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildiği ve konuyla ilgili ifadeleri alındığı öğrenildi.

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