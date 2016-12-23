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15 Temmuz Darbe Girişimi

İş adamlarına 'FETÖ' operasyonu; 21 gözaltı

Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi

23 Aralık 2016 15:00

'FETÖ' soruşturması kapsamında Manisa’da sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarla aralarında iş adamlarının da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla aralarında iş adamları ve eski kurum müdürlerinin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan N.D., R.Y., A.İ., E.K., B.S., HY., M.T., M.H., U.Ç., C.A., C.B.Y., F.S., A.S., N.S., A.A., Ö.Y., S.A., V.S., M.K., N.K. ve İ.U.'nun Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

 

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