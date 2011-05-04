-İŞ ADAMINI ÖLDÜRÜP EVİNE TAŞINDILAR KOCAELİ (A.A) - 04.05.2011 - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kendisinden 8 aydır haber alınmayan 69 yaşındaki iş adamını öldürüp, evine taşındıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Karabük'ün Eskipazar ilçesi Bulduk Deresi mevkisinde geçen Eylül ayında elleri ve kolları bağlı, çuvalda bir erkek cesedi bulunmasının ardından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Cesedin üzerinde İstanbul-İzmit arasında faaliyet gösteren şehirler arası bir otobüs firmasına ait biletin çıkması üzerine jandarma ekipleri, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Kocaeli Emniyetinin yaptığı araştırmada cesedin, Eylül ayında hakkında polise kayıp başvurusu yapılan 69 yaşındaki iş adamı Kaya Şeheri'ye ait olduğunu belirledi. Şeheri'yi öldürenlerin yakalanması başlatılan soruşturma kapsamında, Kocaeli polisince yaklaşık 30 kişinin ifadesine başvuruldu ,Düzce, Zonguldak, Sakarya, Bolu ve Kocaeli'de çok sayıda adreste arama yapıldı. Araştırmalarda iş adamını öldürdükleri öne sürülen Osman E. ve Gürhan S. gözaltına alındı. Bu arada, Osman E'nin öldürülen iş adamı Şeheri'nin cep telefonunu kullandığı ve evinde oturduğu, ayrıca zanlıların iş adamına ait otoparkı kiralayarak işlettikleri öğrenildi. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.