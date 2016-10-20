T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İş adamını ilaçlı pastayla uyutup soydular

20 bin lira, 1 milyon liralık çek ve senet ile aracında bulunan tabancayı çaldı

20 Ekim 2016 17:02

Antalya'da 26 yaşındaki Melek Nehir, Whatsapp'tan iletişim kurduğu işadamı M.A.'yı ilaçlı pastayla uyutup 20 bin lira, 1 milyon liralık çek ve senet ile aracında bulunan tabancayı çaldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Bülent Tatoğulları'nın haberine göre, olay, yaklaşık 3 ay önce Kepez ilçesinde meydana geldi. Evli ve bir çocuğu bulunan Melek Nehir, müteahhit M.A. ile Whatsapp'tan iletişim kurup arkadaş oldu.

İş adamının işyerine ziyarete giden Melek Nehir, yanında pasta götürdü. Melek Nehir, uyku ilacı bulunan pastayı iş adamına ikram etti. Pastayı yiyen M.A. kısa sürede uyurken, Melek Nehir işyerine babası Ş.B. ve arkadaşları S.G. ile A.G'yi çağırdı. Nehir ve beraberindekiler, iş yerinde bulunan 20 bin lira, 1 milyon liralık çek ve senet ile iş adamının aracında bulunan tabancayı alıp kaçtı.

3 ay sonra yakalandılar

Kendine geldiğinde soyulduğu anlayan M.A., polise başvurup başından geçenleri anlattı. Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro amirliği ekipleri, 3 ay boyunca olayı çözmek için çalıştı. Bölgede bulunan tüm güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayı gerçekleştiren Melek Nehir ve babası Ş.B. ile S.G. ve A.G.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada işadamı M.A.'ya ait tabanca ile çek ve senetlerden bir bölümü bulunup teslim edildi.

 

ETİKETLER

AntalyaMelek NehirWhatsapppastaçeksenettabancayı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24