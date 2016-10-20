İş adamını ilaçlı pastayla uyutup soydular

Antalya'da 26 yaşındaki Melek Nehir, Whatsapp'tan iletişim kurduğu işadamı M.A.'yı ilaçlı pastayla uyutup 20 bin lira, 1 milyon liralık çek ve senet ile aracında bulunan tabancayı çaldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Bülent Tatoğulları'nın haberine göre, olay, yaklaşık 3 ay önce Kepez ilçesinde meydana geldi. Evli ve bir çocuğu bulunan Melek Nehir, müteahhit M.A. ile Whatsapp'tan iletişim kurup arkadaş oldu.

İş adamının işyerine ziyarete giden Melek Nehir, yanında pasta götürdü. Melek Nehir, uyku ilacı bulunan pastayı iş adamına ikram etti. Pastayı yiyen M.A. kısa sürede uyurken, Melek Nehir işyerine babası Ş.B. ve arkadaşları S.G. ile A.G'yi çağırdı. Nehir ve beraberindekiler, iş yerinde bulunan 20 bin lira, 1 milyon liralık çek ve senet ile iş adamının aracında bulunan tabancayı alıp kaçtı.

3 ay sonra yakalandılar

Kendine geldiğinde soyulduğu anlayan M.A., polise başvurup başından geçenleri anlattı. Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro amirliği ekipleri, 3 ay boyunca olayı çözmek için çalıştı. Bölgede bulunan tüm güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayı gerçekleştiren Melek Nehir ve babası Ş.B. ile S.G. ve A.G.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada işadamı M.A.'ya ait tabanca ile çek ve senetlerden bir bölümü bulunup teslim edildi.