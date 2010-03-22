İş adamından milletvekiline 'küfürlü' tepki

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Bakan Ergün, D-100 Karayolu üzerinde Muzaffer Zengin'e ait Karadeniz Döküm Fabrikası'nın açılışına katıldı.Bolu Valisi Halil İbrahim Akpınar, AKP'li Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Milletvekili Metin Yılmaz'ın da katıldığı açılış sırasında Becikoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Becikoğlu protokolün önünden selam vermeden geçerek Muzaffer Zengin'in sandalyesine oturdu.Protokol üyeleri konuşmalarının bitmesi ardından kurdele kesimine geçti.CNN Türk'ün haberine göre Bolu Müftüsü Yaşar Yaprak'ın yaptırdığı duanın ardından Bakan Ergün, Vali Akpınar, Başkan Yılmaz'ın kurdeleyi keseceği sırada milletvekili Metin, Becikoğlu'nun önüne geçmesine sinirlendi.Milletvekili Nihat Metin önündeki Becikoğlu'na, "Bu adamın burada ne işi var?" diye tepki gösterince gerginlik oldu.Metin sert bir uslüpla Becikoğlu'na kızarak Bakan Ergün'ün arkasına doğru giderken, Becikoğlu da o tarafa yöneldi.Kurdelenin kesilmesinin ardından Becikoğlu, Metin'in üzerine yürümek istedi ancak Bakan Ergün aralarına girerek gerginliği yatıştırdı.Bakan Ergün'ün fabrikayı gezmek için ayrılması üzerine işadamı Yılmaz Becikoğlu, herkesin içinde milletvekili Fatih Metin'e, "İ...., terbiyesiz herif. Ulan başımı belaya koyacak bu adam benim. Başımı belaya koyacak lan bu i... Ne dediğini biliyor musun?" diye bağırdı.Polislerin araya girerek susturmak istediği Becikoğlu daha sonra, "Ayağına vuracak bir şey onu istiyor" dedi ve "Ulan seni milletvekili yapanın" diyerek fabrikadan çıktı.Bakan Ergün fabrikayı gezdikten sonra forklife binerek üretilen malzemeleri TIR'a yükledi.Bakan Ergün, fabrikanın sahibi ve partililerle bir süre sohbet ettikten sonra Mudurnu bir sunta fabrikasının açılışına katıldı.