İş adamına TEM'de kurşun yağdırdılar!

TEM Otoyolu Silivri mevkiinde bir iş adamının içinde bulunduğu lüks araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. İş adamı, saldırıyı şans eseri yara almadan atlattı.

DHA'da yer alan habere göre, Laleli'de bir otelin sahibi olan Yunus Gölünç, aracıyla İstanbul'dan Edirne'ye gitmek için gece saatlerinde yola çıktı. Aracında benzinin azaldığını gören iş adamı, TEM Otoyolu Selimpaşa mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonundan benzin aldıktan sonra yoluna devam etti. İş adamı aracıyla seyir halinde ilerlerken gece 00.00 sıralarında TEM Otoyolu Silivri mevkiinde yanına plakasız koyu renk camlı gri bir aracın yanaştığını fark etti. Ne olduğunu anlamayan iş adamı bir anda aracına kurşun sıkıldığını fark etti. Şoka giren iş adamı seyir halindeyken başını öne eğerek kurşunlardan korunmaya çalıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, demir bariyerlere sürterek kaza yaptı.

"Trafik polisine sığındı"

Gölünç, hemen gaza basarak kaçmaya başladı. Durumu polise de bildiren Yunus Gölünç yardım istedi. Telefondaki polis kendisine ilk sapaktan girmesini söyledi. Bu sırada sürücü Tem Otoyolu Silivri ayrımından çıkarak gişelerden geçti. Saldırıyı yapanların arkasından gelebileceğini düşünen iş adamı yol kenarında bekleyen trafik polis ekibine sığındı. Polis ekipleri saldırıya uğrayan iş adamını Silivri İlçe Jandarma Karakolu'na götürdü. Saldırı sonrası jandarma, araçta detaylı inceleme yaparak olay yeri çalışması yaptı. Araca 5 kurşun isabet ettiğini belirleyen ekipler kurşunların girdiği yerleri numaralandırdı. Bu sırada karakolda iş adamının ifadesine başvuran jandarma ekipleri çevredeki MOBESE ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek saldırıyı yapan kişi yada kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

"Hemen 155'i aradım"

Saldırıyı anlatan Gölünç, "Sol şeritte ilerliyordum. Yanıma gri renkte koyu bir araç yaklaşarak ön camının kapalı olduğunu gördüm. Tam önüme bakayım derken bir anda arka camdan mermi girdiğini gördüm. O sırada kafamı direksiyonun arasına korumaya alayım derken art arda mermiler geldi. Aracın sol tarafını refüje çarparak direksiyonu toparlayıp daha sonra hızlanmaya başladım" dedi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenilirken, saldırıyı yapanları yakalamak içinde çalışma başlattığı öğrenildi.