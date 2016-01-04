İş adamı Sedat Üründül vefat etti

Atatürk Barajı'nın yapımı için kurulan ATA İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Üründül, 96 yaşında yaşamını yitirdi. Sedat Üründül aynı zamanda bilinen spor yazarı Ömer Üründül’ün de babası.

Sedat Üründül'ün cenazesi, 6 Ocak Çarşamba günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Sedat Üründül kimdir?

1920 yılında İstanbul'da doğan Üründüli ilkolulu ve ortaokulu Şişli Terakki'de okudu.

Kabataş Erkek Lisesi'ni bitiren Üründül, yüksek öğrenimini İTÜ İnşaatFakültesi'nde yaptı.

Beraber çalıştığı iki mühendis arkadaşı ile Palet İnşaat Şirketi'ni kurdu.

Atatürk Barajı yapımı için kurulan "Ata İnşaat" şirketinin en kıdemli ortağı olarak yönetim kurulu başkanlığını yaptı.

İTÜ senatosu tarafından 1996 yılında kendisine fahri doktora verildi. İTÜ Geliştirme Vakfı tarafından ismi anaokuluna ve çevre mühendisliği çevre laboratuvarına verildi.

Maslak'taki Verda Üründül Kız Öğrenci Yurdu'nu yaptırmış ve eşinin adını verildi.

Sedat Üründül aynı zamanda bilinen spor yazarı Ömer Üründül’ün de babası.