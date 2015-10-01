İş adamı Mehmet Çevik silahlı saldırıya uğradı

Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çevik, birkaç gün önce işten çıkarılan bir kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 47 yaşındaki Çevik'İn durumunun ağır olduğu açıklandı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 16.00 sıralarında Güngören Atatürk Caddesi, Başaklı Sokak'ta bulunan Kale Endüstri Holding binasında meydana geldi. İddiaya göre, birkaç gün önce işten çıkarıldığı öğrenilen saldırgan, Mehmet Çevik ile konuşmak üzere holding binasına geldi. Aralarında yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından silahını çeken saldırgan, Mehmet Çevik'e ateş etti. Zanlı, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Kale Endüstri Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Koordinatörü Mehmet Çevik, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Çevik’in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Polis, adı öğrenilemeyen saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, holdingin güvenlik kameraları da incelemeye alındı.