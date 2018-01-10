İş adamı Mehmet Beğendik hayatını kaybetti

Beğendik Marketler zincirinin sahibi iş adamı Mehmet Beğendik hayatını kaybetti. Beğendik'in cenazesi, Kayseri'de düzenelecek törenin ardından toprağa verilecek.

Kayseri'nin tanınmış iş adamlarından Beğendik Mağazaları Sahibi Mehmet Beğendik, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Beğendik‘in ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Beğendik'in cenazesi bugün ikindi namazı Cami Kebir'de kılınacak cenaze namazının ardından defnedicek.

Abdullah Gül, cenaze için Kayseri'ye geldi

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün vefat eden ünlü işadamı, Beğendik Mağazaları sahibi Mehmet Beğendik'in cenazesi için tarifeli uçakla Kayseri'ye geldi. Havalimanı çıkışında konuşan Gül, "Hemşehrimiz Mehmet Bey'in vefatı nedeniyle geldim. Kendisi memleketin en maruf eşraflarından birisiydi. Aynı zamanda çok değerli bir iş adamı. Bugün AVM diye bilenen alışveriş merkezleri yokken, Mehmet Bey kendi ismi ile yayıldı. Önemli bir insandı. Kendisiyle dostluğumuz, hemşehriliğimiz vardı. Kime sorarsanız 'Çok delikanlı bir insandı' diyecektir. Dolayısıyla uzun süre hastalık geçirdi" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, “Kayseri eşrafından hayırsever İşadamı Hacı Mehmet Beğendik Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, Beğendik Ailesine sabır ve başsağlığı dilerim” dedi.

Mehmet Beğendik’in kurucusu olduğu Beğendik Marketler Zinciri’nin ilki 1993 yılında Ankara Kocatepe’de açıldı. Şirketin bugün Ankara, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Konya ve Bursa illeri olmak üzere toplam 6 ilde 46 Beğendik mağazası bulunuyor. 1993'te Kocatepe'deki ilk mağaza açıldığında Ankaralılar büyük ilgi göstermişti.