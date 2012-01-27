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Spor

İş adamı Mazlum ifade verdi TRABZON (A.A)

27 Ocak 2012 17:43

-İş adamı Mazlum ifade verdi TRABZON (A.A) - 27.01.2012 - İş adamı Zeki Mazlum, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin talimatıyla, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında ifade verdi. Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesine avukatı Ali Sürmen ile gelen Mazlum, sanık sıfatıyla ifade verdi.  Şike soruşturması kapsamında, 11 Temmuz 2011 tarihinde Trabzon'da gözaltına alınan iş adamı Zeki Mazlum, Trabzon Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından İstanbul'a gönderilmişti. Mazlum, 14 Temmuz 2011 tarihinde tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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