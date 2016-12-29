T24 LogoT24 Logo
Gündem

İş adamı Karamehmet'e 'adiyen zimmet'ten verilen hapis cezası onandı

Mahkeme başkanının ise karara şerh koyduğu öğrenildi

29 Aralık 2016 17:33

İş adamı Mehmet Emin Karamehmet'in "adiyen zimmet" suçundan aldığı 7 yıl 1 ay 16 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Pamukbank'ın eski ortağı ve yönetim kurulu başkanı olan işadamı Mehmet Emin Karamehmet'in "adiyen zimmet" suçundan aldığı 7 yıl 1 ay 16 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

İstanbul 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2015 yılının aralık ayında verilen kararda, Karamehmet'in kendisine ve bankanın hissedarı olan Çukurova Grubu şirketlerine menfaat temin ederek zimmete geçirdiği ve bu şekilde "adiyen zimmet" suçunu işlediği belirtilerek, 7 yıl 1 ay 16 gün hapis cezası vermişti.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen karara sanık avukatları tarafından itiraz edilmişti.

Yapılan itirazı değerlendiren Yargıtay 7. Ceza Dairesi, 30 Kasım 2016'da sanıklar Mehmet Emin Karamehmet, Orhan Emirdağ ve Osman Berkmen'in temyiz itirazlarını reddederek cezalarının onanmasına oyçokluğu ile karar verdi. Mahkeme başkanının ise karara şerh koyduğu öğrenildi.

ETİKETLER

Mehmet Emin Karamehmetyargıtayceza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24