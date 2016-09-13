İş adamı İshak Alaton son yolculuğuna uğurlandı

Duayen iş adamı İshak Alaton’un cenaze töreni bugün Neve Şalom Sinagogu’nda gerçekleşti. Saat 13.00'te başlayan törene Türk sanayi dünyası ve Musevi cemaatinden önemli isimler katılım gösterdi. Ünlü iş adamının kızı Leyla Alaton'un törende babası için duygusal bir konuşma yaptığı aktarıldı. Alaton, Kilyos'ta Musevi Mezarlığı'na defnedildi.

Leyla Alaton: Babam için para önemli değildi

Akyol, İshak Alaton'un kızı Leyla Alaton'un törende yaptığı konuşmaya dikkat çekti.

Akyol, babasının ardından törende konuşan Leyla Alaton'un, "Babam için para önemli değildi. Ne önemliydi saygı görmek" dediğini aktardı.

Yoğun güvenlik önlemleri

Alarko Holding’in Kurucu Ortağı ve Onursal Başkanı İshak Alaton için Şişhane’de bulunan Neve Şalom Sinagogu’nda düzenlenen cenaze töreni öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Taha Akyol: Tükiye aşığı bir 'öteki'

Cenazeye katılan Hürriyet yazarı Taha Akyol, "İshak Alaton sanayi tarihinde nasıl yer aldıysa demokrasi tarihinde de öyle yerini alacak. Son röportajlarından birinde kendisini Türkiye aşığı bir öteki olarak tanımlıyordu. Buradaki ötekinin altını çiziyorum. Yahudi olmasından dolayı kendisinin 'öteki' olarak görüldüğü belirtiyordu ve bundan yakınırdı. Üzeyir Garih ile birlikte kurdukları şirket holding seviyesine çıkardılar. Üzeyir Garih ve İshak Alaton, bunlar iki Türk Yahudisi. Bu kişiler Türkiye'ye sağdık, Türkiye'ye aşık 'öteki'lerdi. Her ikisini de saygıyla anıyorum, ailesinin acısını paylaşıyorum" dedi.

Yaşlılıağa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden 9 Eylül Cuma günü taburcu olan Alarko Holding Onursal Başkanı İshak Alaton dün kalp yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Alarko Holding'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Alarko Holding’in kurucu ortağı ve Onursal Başkanı, iş dünyasının duayenlerinden, müstesna insan Sayın İshak ALATON’u kaybetmenin çok derin üzüntüsü içindeyiz.



İshak Bey’e Allah’tan rahmet, kederli Ailesine, Alarko Şirketler Topluluğu çalışanlarına, tüm dostlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.



Naaşı, 13 Eylül 2016 salı günü saat 13:00’te Şişhane Neve Şalom Sinagogu’nda yapılacak töreni müteakip toprağa verilecektir."