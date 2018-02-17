İş adamı Hidayet Kadiroğlu hakkında yakalama kararı

17-25 Aralık sürecinin ardından Fethullah Gülen’in talimatıyla Bank Asya’ya 7 milyon 400 bin TL yatırdıkları iddia edilen İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracat Birliği’nin yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Elvan Gıda’nın sahibi Hidayet Kadiroğlu hakkında 12 Şubat'ta yakalama kararı çıkarıldığı ortaya çıktı. Birlik Başkanı Zekeriya Mete ile iki başkan yardımcısı geçen hafta göz altına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen hafta Bank Asya'ya 7 milyon 400 bin TL yatırdıkları iddia edilen İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracat Birliği Başkanı Zekeriya Mete ve iki başkan yardımcısı geçen hafta göz altına alınmıştı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; savcılık talimatı ile hareket eden İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Malmuller İhracat Birliği’nin elebaşı Fetullah Gülen’in Bank Asya’ya para yatırılması talimatının ardından 27 Ocak 2014’te 3 milyon 600 bin TL, 17 Haziran 2014’te ise 3 milyon 800 bin TL’yi bankaya yatırdığını tespit etti

Bir isme ulaşılamadı

Yürütülen soruşturma kapsamında Birlik Başkanı Zekeriya Mete’nin yanı sıra başkan yardımcıları başkan yardımcıları Sübet Çiçek ve Kazım Taycı da gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir isme ise ulaşılamamıştı.

Edinilen bilgilere göre savcılık 12 Şubat’ta Elvan Gıda’nın sahibi iş adamı Hidayet Kadiroğlu hakkında yakalama kararı çıkardı.