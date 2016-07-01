İş adamı Halit Dumankaya’nın ayak bileğine elektronik kelepçe takıldı!

‘Paralel yapı’ iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklandıktan bir ay sonra adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kalan Dumankaya şirketinin murahhas üyesi Halit Dumankaya'nın ayak bileğine elektronik kelepçe takıldı. Dumankaya'nın avukatları kelepçenin çıkarılması için itirazda bulundu.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Halit Dumankaya, Anadolu Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Suçtan kaynaklı mal varlığını aklama" ve "Terör örgütüne finansman sağlama" suçlarından 22 Nisan tarihinde tutuklandı. Bir ay sonra yapılan tutukluluk incelemesinde tahliye edilen Dumankaya'nın mahkemece yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün polis merkezine giderek imza atmasına ve İstanbul il sınırlarını terk etmemesi yönünde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Elektronik kelepçe takıldı

Sulh Ceza Hakimliği'nin adli kontrol kararı soruşturma savcısına gönderildi. Hakimliğin kararı doğrultusunda savcılık adli kontrol hükümlerinin uygulanması için Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne yazı yazdı. Denetimli serbestlik müdürlüğünce Dumankaya'nın İstanbul il sınırlarını terk etmeme yükümlülüğüne uymasının denetlenebilmesi amacıyla ayağına elektronik kelepçe takıldı.

Avukatları itiraz etti

Öte yandan, Dumankaya'nın avukatlarının nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak elektronik kelepçenin çıkarılması için itirazda bulunduğu öğrenildi. Avukatların dilekçesinde, Dumankaya hakkında uygulanan adli kontrol kararı neticesinde takılan elektronik kelepçenin müvekkilleri için pek çok sıkıntıya yol açtığı gerekçesiyle itiraz ettiği belirtildi.



Kelepçe lezyonlara sebebiyet veriyor



Dumankaya'nın ileri derecede şeker hastası olması nedeniyle kelepçenin varlığının Dumankaya'nın vücudunu rahatsız ettiği ifade edilen dilekçede, yabancı cismin diyabet hastası olan bir kişiye sürekli olarak temasının deride lezyonlara sebebiyet verdiğinin belirtildiği öğrenildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklanıp tahliye edilen ve Dumankaya ile birlikte İstanbul il sınırını terk etmemesi yönünde adli kontrol hükümleri uygulanan 5 kişiye daha elektronik kelepçe takıldığı öğrenildi.