-İŞ ADAMI BOYDAK LYS'DEN 241 PUAN ALDI KAYSERİ (A.A) - 21.07.2011 - Lisans Yerleştirme Sınavı'ndan (LYS) 241 puan alan Kayserili iş adamı Hacı Boydak, Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümünü tercih edeceğini söyledi. Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, LYS-3 sınav sonucunu, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki holding binasında öğrendi. Sınavdan 241 puan alan Boydak, yaptığı açıklamada, Kayseri'deki vakıf üniversitesi Melikşah Üniversitesini tercih etmeyi düşündüğünü, ancak ailesi ve Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Ekrem Erdem ile yaptığı istişare sonucunda Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümünü seçmeye karar verdiğini söyledi. Kitaplarını aldığını belirten Boydak, ''Bu bölümü bitirdikten sonra Melikşah Üniversitesinde yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Bu yıl yabancı dil eğitimine de devam edeceğim. Açıköğretim sınavları dışında boş zamanım olacak. Bu zamanı İngilizce öğrenmeye ayıracağım. Öğrenmenin, eğitimin yaşı yok. Ben bunu, son 2,5 yıldaki çalışmalarımla gösterdim. Biraz uykudan, biraz sosyal hayattan fedakarlık yapınca demek ki oluyormuş. Bunu başardığım için mutluyum'' dedi. Düz liselerde öğrencilere gereksiz bilgiler verildiğini ifade eden Boydak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, düz liseleri meslek lisesine dönüştürme projesini desteklediğini, bu sayede sanayi sektörünün kalifiye eleman sıkıntısı çekmeyeceğini de kaydetti.