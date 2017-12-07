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İş adamı Baltacı'ya FETÖ'den tahliye

Topbaş'ın damadı Kavurmacı ve iş adamı Güllü için tahliye kararı çıkmadı

07 Aralık 2017 21:20

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında tutuklu olarak yargılanan iş adamı Murad Abdurrahman Baltacı'nın tahliyesine, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Faruk Kavurmacı ve iş adamı Faruk Güllü'nün tutukluluğunun ise devamına karar verdi.

Fethullah Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 21'i tutuklu 86 sanık hakkında açılan davanın 10. duruşması sona erdi. 

Tahliye talepleri alındı

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşmada gün boyunca sanıkların ve avukatların tahliye talepleri alındı. Tahliye taleplerinin ardından duruşmaya yaklaşık bir saat ara verildi.

20 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, işadamı Baltacı'nın tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, Kavurmacı ve Güllü'nün de aralarında bulunduğu 20 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Çağlayan'ın davaya katılma talebine ret

Maliye Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı ile eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın davaya katılma talebini reddeden mahkeme heyeti, 6 sanığın da dosyasının ayrılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbir kararlarının devamına hükmederek, sanıkların kayyum atanan şirketlerinde illegal kayıt olup olmadığı konusunda bilirkişi raporu alınmasını karar verdi. Duruşma 26 Mart'a ertelendi. (DHA)

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