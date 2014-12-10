İşçi Partili vekilin eşi selfie'lerini satıyor

İngiltereli İşçi Partili vekil Simon Danczuk'un eşi Karen Danczuk, bir süredir paylaştığı fotoğraflarını eBay üzerinden satmaya karar verdi!

Rochdale kasabası belediye meclisi üyesi olan Simon Danczuk’un eşi Karen Danczuk, ‘selfie’ sevgisi yüzünden İngiltere’nin gündemine oturmuştu.



Dekolteli fotoğraflarını pek çok kez sosyal medya hesaplarından paylaşan iki çocuk annesi genç kadın, imzalı, göğüs dekolteli ve parfümlü fotoğraflarının tanesini eBay’de tanesi 10 sterlin’den (yaklaşık 35 TL)’den satıyor!

24 saatte 400'den fazla fotoğrafı satıldı

Karen Danczuk, ‘Sanırım bende doğal olarak bir ticaret zekâsı var ve bu işin yürüyeceğini düşündüm’ diyor ve ekliyor: ‘Aslında sadece eski giysilerimi satmak istemiştim. Ancak imzalı fotoğraflarımı isteyen o kadar çok mesaj aldım ki, en sonunda onları satmaya karar verdim.’

Genç kadın fotoğraflarını eBay’e koyduktan sonraki ilk 24 saatte 400’den fazla fotoğraf sattığını ve 4 binden fazla kullanıcının da sayfasını incelediğini ifade ediyor: ‘Tüm fotoğraflarımla tek tek ilgileniyor, onları imzalıyor, kullandığım parfümü de üzerlerine sıkarak ilgilenenlere yolluyorum.’

Eşi destek verdi

Vekil Simon Daczuk ise ‘karımın zekası ve güzelliğiyle gurur duyuyorum’ demekle yetiniyor.

Eski Muhafazakar Partili Louise Mensch ise Karen Danczuk'u 'Westminster'ın yüz karası' olarak nitelendiriyor ve onun bu davranışlarının politikayı ucuzlaştırdığını söylüyor.