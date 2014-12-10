T24 LogoT24 Logo
Dünya

İşçi Partili vekilin eşi selfie'lerini satıyor

İngiltere İşçi Partisi vekili Simon Danczuk'un eşi Karen, bir süredir paylaştığı fotoğraflarını eBay'den satışa sundu

10 Aralık 2014 19:11

İngiltereli İşçi Partili vekil Simon Danczuk'un eşi Karen Danczuk, bir süredir paylaştığı fotoğraflarını eBay üzerinden satmaya karar verdi!

Rochdale kasabası belediye meclisi üyesi olan Simon Danczuk’un eşi Karen Danczuk, ‘selfie’ sevgisi yüzünden İngiltere’nin gündemine oturmuştu.

Dekolteli fotoğraflarını pek çok kez sosyal medya hesaplarından paylaşan iki çocuk annesi genç kadın, imzalı, göğüs dekolteli ve parfümlü fotoğraflarının tanesini eBay’de tanesi 10 sterlin’den (yaklaşık 35 TL)’den satıyor!

 

24 saatte 400'den fazla fotoğrafı satıldı

 

Karen Danczuk, ‘Sanırım bende doğal olarak bir ticaret zekâsı var ve bu işin yürüyeceğini düşündüm’ diyor ve ekliyor: ‘Aslında sadece eski giysilerimi satmak istemiştim. Ancak imzalı fotoğraflarımı isteyen o kadar çok mesaj aldım ki, en sonunda onları satmaya karar verdim.’

Genç kadın fotoğraflarını eBay’e koyduktan sonraki ilk 24 saatte 400’den fazla fotoğraf sattığını ve 4 binden fazla kullanıcının da sayfasını incelediğini ifade ediyor: ‘Tüm fotoğraflarımla tek tek ilgileniyor, onları imzalıyor, kullandığım parfümü de üzerlerine sıkarak ilgilenenlere yolluyorum.’

 

Eşi destek verdi

 

Vekil Simon Daczuk ise ‘karımın zekası ve güzelliğiyle gurur duyuyorum’ demekle yetiniyor.

Eski Muhafazakar Partili Louise Mensch ise Karen Danczuk'u 'Westminster'ın yüz karası' olarak nitelendiriyor ve onun bu davranışlarının politikayı ucuzlaştırdığını söylüyor. 

 

ETİKETLER

simon danczukkaren danczukselfieebay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24