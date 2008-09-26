'Irzına geçmediler diye mi böyle konuşuyorsun'

NTV'de yayınlanan 'Haydi Gel Bizimle Ol' adlı programa, Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan sanatçı Nurseli İdiz konuk oldu. Programın 4 kadın sunucusunun, gözaltında nasıl kötü muamele gördüğüyle ilgili ısrarlı sorularına rağmen İdiz, kendisine iyi muamele yapıldığını vurguladı. İdiz'in sözleri Pınar Kür'ü kızdırdı. Kür, 'Irzına geçmediler, falakaya yatırmadılar diye mi böyle konuşuyorsun' diyerek İdiz'i eleştirken, sanatçı bu sözlere 'polislerin eskisi gibi olmadığını, iyi eğitimli olduklarını' belirterek karşılık verdi.



Bacak bacak üstüne attığım için uyarıldım



Emniyet'te iken bacak bacak üstüne attığını belirten Nurseli İdiz, görevli memurların "Amirlerimiz görür, yasak" diyerek kendisini uyardığını belirtti.



"Demir bir kafesin içinde bir yer yatağının üstünde duruyorsun. Zor bir şey" diye konuşan Nurseli İdiz, telefon konuşmalarının savcılık soruşturması sırasında önüne konulmasının çok kötü bir durum olduğunu anlattı.



İdiz'in canlı yayında geçmişte çok fazla alkol alması ile ilgili konuşurken, "Nurseli iki yıl b...n bir hayat yaşadı" şeklinde ifade kullanması dikkatlerden kaçmadı. İdiz, psikolojik sorunlar nedeniyle alkolü çok kullandığını belirtti ve yaşadığı sorunların sanki geneleve düşmüş gibi çok kötü bir şekilde yansıtılmasından dert yandı.