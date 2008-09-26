T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Irzına geçmediler diye mi böyle konuşuyorsun'

Ergenekon operasyonu kapsamında tutuklanan Nurseli İdiz'in katıldığı 'Haydi Gel Bizimle Ol'da gergin dakikalar yaşandı

26 Eylül 2008 03:00

NTV'de yayınlanan 'Haydi Gel Bizimle Ol' adlı programa, Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan sanatçı Nurseli İdiz konuk oldu. Programın 4 kadın sunucusunun, gözaltında nasıl kötü muamele gördüğüyle ilgili ısrarlı sorularına rağmen İdiz, kendisine iyi muamele yapıldığını vurguladı. İdiz'in sözleri Pınar Kür'ü kızdırdı. Kür, 'Irzına geçmediler, falakaya yatırmadılar diye mi böyle konuşuyorsun' diyerek İdiz'i eleştirken, sanatçı bu sözlere 'polislerin eskisi gibi olmadığını, iyi eğitimli olduklarını' belirterek karşılık verdi.

Bacak bacak üstüne attığım için uyarıldım

Emniyet'te iken bacak bacak üstüne attığını belirten Nurseli İdiz, görevli memurların  "Amirlerimiz görür, yasak" diyerek kendisini uyardığını belirtti.

"Demir bir kafesin içinde bir yer yatağının üstünde duruyorsun. Zor bir şey" diye konuşan Nurseli İdiz, telefon konuşmalarının savcılık soruşturması sırasında önüne konulmasının çok kötü bir durum olduğunu anlattı.

İdiz'in canlı yayında geçmişte çok fazla alkol alması ile ilgili konuşurken, "Nurseli iki yıl b...n bir hayat yaşadı" şeklinde ifade kullanması dikkatlerden kaçmadı. İdiz, psikolojik sorunlar nedeniyle alkolü çok kullandığını belirtti ve yaşadığı sorunların sanki geneleve düşmüş gibi çok kötü bir şekilde yansıtılmasından dert yandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24