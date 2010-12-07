-''İRTİCA İLE MÜCADELE PLANI'' DAVASINDA 8. DURUŞMA İSTANBUL (A.A) - 12.07.2010 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' iddialarıyla ilgili haklarında dava açılan ve Yeditepe Üniversitesi kurucusu Bedrettin Dalan ile Albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 7 sanıklı davanın 8. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Albay Dursun Çiçek, avukat Serdar Öztürk, Ufuk Akkaya ve Mehmet Deniz Yıldırım katıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan Bedrettin Dalan ile tutuksuz sanıklar İlhami Ümit Handan ve Özel Yılmaz ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün yıllık izinde olması, üye hakim Hasan Hüseyin Özese'nin de yaklaşık 15 gündür izinde bulunması nedeniyle üye hakimlerden Hüsnü Çalmuk'un başkanlık yaptığı heyette, Beşiktaş'taki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimlerinden Faik Saban da yer aldı. Cumhuriyet Savcısı Nihat Taşkın'ın da yıllık izin nedeniyle geçtiğimiz haftadan beri katılmadığı duruşmaya savcı olarak Mehmet Ali Pekgüzel katılıyor. Duruşma, Ufuk Akkaya'nın savunmasıyla devam ediyor.