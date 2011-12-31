-''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasında yeni kararlar İSTANBUL (A.A) - 30.12.2011 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının firari sanığı emekli Tümgeneral Mustafa Bakıcı hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmasına karar verildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık ve avukatların taleplerine ilişkin alınan ara kararlar açıklandı. Buna göre mahkeme heyeti, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 30 Kasım 2011 tarihli yazısının dikkate alındığını kaydetti. Mahkeme heyeti, emekli Tümgeneral Mustafa Bakıcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını öngören ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' ve 15 ile 22,5 yıl arasında hapis cezasını öngören ''terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan dava açıldığını anımsattı. Bakıcı'nın, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini, mevcut delil durumunu ve yurt dışında kaçak konumunda olmasını göz önüne alarak, dosya kapsamına göre yokluğunda tutuklama müzekkeresi çıkarılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, yakalama kararı bulunan Bakıcı hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmasına hükmetti. Davanın kırmızı bültenle aranmasına karar verilen firari sanığı Bedrettin Dalan'ın, CMK'nın 248. maddesi gereğince vakıf malları hariç kalmak kaydıyla Türkiye'de bulunan tüm mallarına, hak ve alacaklarına, sanığın hisseleri miktarıyla sınırlı kalmak ve amaçla orantılı olmak kaydıyla el konulmasına hükmeden mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarıyla ilgili beyanlarında ve belgelerde adı geçen eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ hakkına gereğinin takdir ve ifası için Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasını karara bağladı.