-''İRTİCA İLE MÜCADELE'' DAVASINDA 7. DURUŞMA İSTANBUL (A.A) - 09.07.2010 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' iddialarıyla ilgili haklarında dava açılan ve Yeditepe Üniversitesi kurucusu Bedrettin Dalan ile Albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 7 sanıklı davanın 7. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Albay Dursun Çiçek, avukat Serdar Öztürk, Ufuk Akkaya ve Mehmet Deniz Yıldırım ile tutuksuz yargılanan MİT görevlisi Özel Yılmaz katıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan Bedrettin Dalan ile tutuksuz sanık İlhami Ümit Handan ise duruşmaya gelmedi. Duruşmaya ilk kez katılan Özel Yılmaz'ın kimlik tespiti yapıldı. Üniversite mezunu olduğunu ifade eden Yılmaz, Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün tarafından mesleği sorulunca bir süre sessiz kaldı. Başkan Şengün, ''Devlet memuru mu?'' deyince ''Evet devlet memuru'' şeklinde yanıt veren Yılmaz, maaşı sorulunca da ''1'in 4'ü'' şeklinde cevap verdi. Başka geliri olup olmadığı şeklindeki soruya ise Yılmaz, miras yoluyla intikal eden arsa ve gayrimenkulü olduğunu söyledi. Yılmaz, telefon numarası sorulunca da ''Kurumdan isterseniz daha iyi olur'' dedi. Duruşma, Serdar Öztürk'ün savunmasına devam etmesiyle sürüyor.