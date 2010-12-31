-İRSEN KÜÇÜK: ''RUM ŞANTAJLARINA BOYUN EĞMEYECEĞİZ'' LEFKOŞA (A.A) - 31.12.2010 - KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Türkiye'nin limanlarını Rumlara açacağına yönelik haberlerin doğru olmadığını belirterek, Rum tarafının şantajlarına ne Türkiye'nin ne de KKTC'nin boyun eğeceğinin, Türkiye ve KKTC'nin çıkarlarının en iyi şekilde korunacağının ilgili tüm taraflarca bilinmesi gerektiğini vurguladı. Başbakan İrsen Küçük, yaptığı yazılı açıklamada, bugün bir televizyon kanalının haberinde, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında, Türkiye'nin AB müzakere sürecinin önünü açacak bir uzlaşmaya varıldığının bildirildiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi: "Söz konusu haberde halen askıya alınmış olan sekiz müktesebat başlığı ile Güney Kıbrıs Rum yönetiminin (GKRY) tek taraflı olarak veto etme kararı aldığı altı yeni başlığın koşulsuz olarak müzakereye açılması karşılığında Türkiye'nin aşamalı olarak deniz limanlarını Rum bandıralı gemilere açmayı kabul ettiği, uzlaşmanın Ercan Havaalanı'na Avrupa ülkelerinden sınırlı da olsa charter uçuşlar yapılmasını da kapsadığı ve bu hususta GKRY'nin nihai onayının beklendiği iddia edilmektedir.'' Türk limanlarının Rum gemilerine açılması konusunun Türkiye'nin AB üyeliği müzakereleri çerçevesinde bir süredir gündeme geldiğini ve gerek AB gerekse Türk makamlarının bu sıkıntıyı aşmak üzere çeşitli formüller üzerinde çalıştığının bilindiğini kaydeden Küçük, şöyle devam etti: ''Bu bağlamda, Türkiye ve KKTC'nin limanların tek taraflı olarak Rum gemilerine açılamayacağı yönündeki ortak pozisyonu ilgili tüm çevrelerce bilinmektedir. Türkiye'nin bu değişmeyen pozisyonu çerçevesinde AB makamlarıyla sürdürmekte olduğu görüşmelerde son günlerde herhangi bir gelişme yaşanmamış olup, haber bu çerçevede gerçeği yansıtmamaktadır." "KKTC olarak Anavatan Türkiye'nin AB üyeliği sürecini tıkayan tüm sorunların bir an önce aşılması ve Türkiye'nin AB üyeliğinin en kısa sürede gerçekleşmesini arzulamaktayız' açıklamasında bulunan KKTC Başbakanı Küçük, "Bununla birlikte, Rum tarafının şantajlarına ne Anavatan Türkiye ne de KKTC'nin boyun eğeceği ve hem Türkiye hem de KKTC'nin çıkarlarının en iyi şekilde korunacağı ilgili tüm taraflarca bilinmelidir'' ifadesini kullandı.