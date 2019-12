Iron Maiden yeniden Türkiye'ye gelmek istiyor

Türkiye'de 9 Mayıs'ta gösterime girecek belgesel filmleri `Filght 666'ın Londra galasında konuşan efsanevi İngiliz topluluk Iron Maiden, ``1998'de Türkiye'de muhteşem vakit geçirmiştik, kesinlikle yeniden gelmek istiyoruz'' dedi.



Iron Maiden'ın grupla özdeşleşen maskotu Eddie'nin dev heykelinin yerleştirildiği Londra Kensington Odeon Sineması'nda yapılan galada grup üyelerinden Janick Gers, ``İstanbul'a tekrar çok gelmek istiyorum. 1998'de oradaydık ve muhteşem vakit geçirmiştik, ben çok isterim ama her şey gelecek turun demografik olarak nereyi kapsayacağına bağlı. İstanbul'da özellikle de Mısır Çarşısı'nı unutamıyorum. Bu konu hakkında menajerimiz Rod Smallwood'la kesinlikle konuşacağım'' dedi.



Dünyaca ünlü grubun diğer efsanevi üyesi Adrian Smith, geçen yıl `Ed Force One' ismini verdikleri uçakla normalde paralarının yetmeyeceği yerlere gitme şansı elde ettiklerini ancak İstanbul'un tur kapsamında olmamasının kendisi için kötü sürpriz olduğunu söyledi. Smith, Türkiye'de büyük hayran kitlesi olan grubun yakın zamanda tekrar gelip- gelmeyeceğine dair soruya ``İstanbul'da yeniden konser vermeyi çok isteriz. İnsanlar istiyorlarsa biz gider ve çalarız. İnsanlara müziğimizi götürmek bizim grup olarak felsefemiz'' dedi.



`Flight 666'nın bir konserden daha fazlası olduğunu ve hayranlarının ilgisini çekeceğine inandıklarını anlatan İngiliz müzisyen, gelecek tur için de aynı uçak konseptini planladıklarını söyledi. Iron Maiden grubunun aynı zamanda profesyonel pilot olan efsanevi solisti Bruce Dickinson ise, yönetimindeki Ed Force One uçağı ile turneye çıkma fikrinin kendisine ait olduğunu ve turne boyunca çok güzel vakit geçirdiklerini söyledi.



Müzik belgesel filmin yönetmenleri Banger Productions'tan Scot McFayden ve Sam Dunn, Türkiye'de 9 Mayıs'ta gösterime girecek belgeseli `bir epik' olarak tanımlayarak filmin sadece topluluğun hayranlarını değil tüm müzikseverlerin ilgisini çekeceğini belirtti. Londra'daki galaya grup üyelerinden Steve Harris ile Dave Murray ise katılmadı.



`Flight 666', heavy metal dünyasının en tanınmış grubu Iron Maiden'ın bugüne kadar rock tarihinde gerçekleştirilmiş en iddialı turne olarak gösterilen `Somewhere Back in Time' adlı 2008 turnesinin ilk ayağını oluşturuyor. Topluluk, geçen yıl turne boyunca tüm ekip ve ekipmanı götürebilmelerini sağlayan özel dizayn edilmiş Boeing 757 tip, Ed Force One ismini verdikleri uçaklarıyla 45 gün içersinde Asya, Avustralya, Güney, Orta ve Kuzey Amerika'da toplam 23 kapalı gişe konser vermişti. Ed Force One'ı uçuran pilot ise grup üyelerinden Bruce Dickinson oldu. 34 ülkede gösterime giren belgesel filmi Türkiye'ye getiren Iron Maiden hayranı işadamı Burak Baytu, grup üyeleri ve menajerleriyle yaptığı temaslarda topluluğun Türkiye'ye tekrar gelmek istediğini ve grubun Türk hayranlarının filme büyük ilgi göstereceklerini umduğunu belirtti. Ayrıca on-line anket hazırladıklarını anlatan Baytu, Iron Maiden'ı Türkiye'de tekrar görmek için tüm hayranlarından destek beklediklerini söyledi.



34 ülkede gösterime giren Türkiye'de ise 9 Mayıs'ta Türk izleyicilerle buluşacak film, AFM sinemalarında izlenebilecek.