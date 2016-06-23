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Spor

İrlanda'ya yenilip Türkiye'yi EURO 2016 dışına iten İtalya UEFA kuralını mı çiğnedi?

İtalya'nın İrlanda kadrosunda ideal 11'den 8 oyuncu forma giymedi

23 Haziran 2016 12:59

İtalya Milli Takımı, beklendiği üzere İrlanda Cumhuriyeti karşısında ideal 11'den 8 futbolcusunu oynatmadı ve 1-0 mağlup olarak rakibini 2. tura, Türk Milli Takımı'nı ise 'eve' yolladı. İtalya'nın kadro seçimiyle UEFA'nın EURO 2016 kitapçığının 5. maddesinde yer alan "Her takım, elenmesi kesinleşene kadar en güçlü olduğu kadroyla sahaya çıkar" kuralını çiğnediği öne sürüldü.

Gök Mavililer'in teknik patronu Antonio Conte, maç öncesi tüm Türkiye'yi endişelendiren bir açıklama yaparak, İrlanda karşısına yedeklerden oluşan bir kadroyu çıkaracağını söylemişti. Conte'nin bu kararının gerekçesi ise as takımdan 6 futbolcunun sarı kart cezası sınırında olması ve 2. turda İspanya gibi dev bir ekiple karşılaşacak olmalarıydı. İtalya, beklendiği üzere İrlanda karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Bonucci, Barzagli ve Florenzi dışında ideal 11'den tam 8 futbolcu forma giymedi. 

Sporx'in haberine göre, İtalya Milli Takımı'nın sahaya bu şekilde çıkması, akıllara 'UEFA ceza verebilir mi?' sorusunu getirdi. Zira UEFA'nın EURO 2016 kural kitapçığının 5. maddesinin A fıkrasında, "Her takım, elenmesi kesinleşene kadar en güçlü olduğu kadroyla sahaya çıkar" maddesi yer alıyor...

İşte İtalya’nın EURO 2016’da oynadığı 3 maçın 11’leri:

Belçika: Buffon-Chiellini, Bonucci, Barzagli, Giaccherini, Parolo, De Rossi, Darmian, Candreva, Eder, Pelle

İsveç: Buffon-Chiellini, Bonucci, Barzagli, Giaccherini, Parolo, De Rossi, Florenzi, Candreva, Eder, Pelle

İrlanda: Sirigu-Ogbonna, Bonucci, Barzagli, Sturaro, Motta, Florenzi, Sciglio, Bernardeschi, Zaza, Immobile

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