-İRLANDALI GİTARİST GARY MOORE ÖLDÜ LONDRA (A.A) - 06.02.2011 - İrlandalı gitarist Gary Moore öldü. Irish Times gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, Thin Lizzy grubunun eski üyesi olan 58 yaşındaki gitaristin, İspanya'nın Estepona kentinde kaldığı otel odasında ölü bulunduğu bildirildi. Haberde, Moore'a otopsinin, yakındaki Malaga kentinde yapılacağı belirtildi. 1952 yılında Kuzey İrlanda'nın Belfast şehrinde doğan Gary Moore, 16 yaşında Phil Lynott'la birlikte ilk önemli grubu Skid Row'u kurdu. Daha sonra "Whiskey in the Jar" ve "The Boys Are Back in Town" şarkılarıyla tanınan İrlandalı Thin Lizzy grubunda çalan Moore, George Harrison dahil olmak üzere çok sayıda sanatçıyla da birlikte çalıştı.