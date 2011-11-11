İrlanda'dan İsrail'e: Aktivistleri gönderin

T24 - Gazze'ye yardım götürmeye çalışırken İsrail'in müdahalesiyle durdurulan 'Saoirse' isimli teknede 14 İrlandalı aktivist bulunuyordu.



İrlanda, Gazze ablukasını delmeye çalışırken İsrail tarafından gözaltına alınan İrlandalı aktivistlerin mümkün olan en kısa zamanda ülkelerine gönderilmesini istedi.



İrlanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, aktivistlerden 7'sinin bu sabah İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'ndan ayrılmasının beklendiği ancak hava yolu şirketiyle bağlantılı bir sorun nedeniyle bunun gerçekleşemediği belirtildi.



Açıklamaya göre, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Ticaret Bakanı Eamon Gilmore, İsrail'in Dublin Büyükelçisi ile görüşerek, gözaltındaki 14 İrlanda vatandaşının mümkün olan en kısa sürede İsrail'den ayrılmasının sağlanmasını istedi.



'Saoirse' teknesiyle Gazze'ye yardım götürmeye çalışırken cuma günü İsrail'in müdahalesiyle durdurularak gözaltına alınan İrlandalı aktivistlerin iki grup halinde İrlanda'ya dönmesi bekleniyor.





