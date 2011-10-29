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Dünya

İrlanda'da seçimin galibi Higgins  DUBLİN (A.A)

29 Ekim 2011 03:05

-İrlanda'da seçimin galibi Higgins  DUBLİN (A.A) - 28.10.2011 - İrlanda'da dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk sayım sonuçlarına göre, İşçi Partili Michael D. Higgins seçimin galibi oldu.  İrlanda genelindeki 43 seçim bölgesinden gelen ilk sayım sonuçlarına göre, oyların yüzde 39,6'sını alan Higgins'i, yüzde 28,5 ile bağımsız aday Sean Gallagher izledi. Gallagher yenilgiyi kabul ederek, Higgins'i kutladı.  Sonuçlar için, ailesiyle birlikte oy sayımının yapıldığı Dublin Kalesi'ne gelen Higgins, gazetecilere yaptığı açıklamada, "kendisine verilen destekten dolayı çok mutlu olduğunu" belirterek, diğer adaylara teşekkür etti. Seçime, Higgins ve Gallagher ile birlikte, Gay Mitchell, Martin McGuinness, David Norris, Dana Rosemary Scallon ve Mary Davis katılmıştı. İrlandalı seçmenler, 9. cumhurbaşkanlarını seçmek üzere dün sandık başına gitmişti.  Seçimin resmi sonucunun oy sayımının diğer aşamalarının tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor.   -Devlet adamı, şair ve aktivist-  İrlanda'nın Limerick kentinde 1941 yılında dünyaya gelen Higgins, ilk kez 1981 yılında İşçi Partisinden milletvekili seçildi ve 90'lı yıllarda kültür bakanlığı yaptı. Higgins İrlandaca yayın yapan televizyon kanalı TG4'un kurulması ve film sektörünün güçlendirilmesi gibi  önemli işlere imza attı. İşçi Partisi tarafından cumhurbaşkanlığına aday gösterilen evli ve 4 çocuk babası Micheal D. Higgins, başarılı siyasi kariyerinin yanı sıra çok yönlü kimliğiyle de öne çıkıyor. Ülkesinde eşitlik, kadın hakları ve yoksulluğun ortadan kaldırılması konularında sesini yükselten Higgins, Nikaragua, El Salvador, Kamboçya, Irak, Somali ve Şili'nin de aralarında bulunduğu dünyanın pek çok ülkesinde barış ve adalet için yürütülen kampanyalara destek verdi.    Şairliğiyle de tanınan Higgins, siyaset ve felsefe dergilerinde çeşitli konularda makaleler yayımladı. Sporla yakından ilgilendiği bilinen Micheal D. Higgins'in film ve belgesel çalışmaları da bulunuyor.

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