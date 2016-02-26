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Dünya
Deutsche Welle

İrlanda'da genel seçim

İrlanda'da genel seçimlerinde iktidardaki merkez sağ Fine Gael'in birinci parti olması bekleniyor.

26 Şubat 2016 11:31


İrlanda'da bugün meclis genel seçimleri yapılıyor. Son anketlere göre iktidardaki merkez sağ Fine Gael partisinin yeniden birinci parti olması bekleniyor.

Koalisyon ortağı İşçi Partisi'nin yüksek oranda oy kaybedeceğine kesin gözüyle bakıldığından, Başbakan Enda Kenny'nin hükümet kurmakta güçlük çekeceği tahmin ediliyor.

Başbakan Kenny ekonomik durumu öne çıkardı

Kenny seçim kampanyası sırasında, 2008 yılında patlak veren finans ve ekonomi krizinin ardından yüzde yediyle AB'deki en yüksek büyüme oranına ulaşan İrlanda'nın ekonomik durumunu öne çıkarmıştı.

Ancak İrlanda hükümetinin kemer sıkma politikası eleştirilmekteydi. Tasarruf politikasına karşı olan siyasi parti ve bağımsız adayların toplam oy oranının yüzde 28'i bulacağı tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Fine GaelPartisiBaşbakan Enda KennyBaşbakanKennyDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG

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