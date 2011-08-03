-İRLANDA'DA EŞCİNSEL ADAY YARIŞTAN ÇEKİLDİ DUBLİN (A.A) - 03.08.2011 - İrlanda'da 27 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin iddialı adaylarından Senatör David Norris, geçmişte cinsel istismar suçundan yargılanan bir arkadaşının affedilmesi için makamını kullanarak devreye girdiğinin ortaya çıkması üzerine, yarıştan çekildi. Senatör Norris, 1997 yılında 15 yaşındaki Filistinli bir çocukla cinsel ilişkiye giren İsrailli arkadaşı Ezra Nawi'ye "hoşgörülü davranılması" için, İsrail'de yargılandığı mahkemeye mektup gönderdiği öğrenilince, dün cumhurbaşkanlığı için adaylığını çektiğini açıkladı. "Sevdiği birine yardım etmek adına insani bir hata yaptığını" kabul eden Norris, son günlerde kendisiyle ilgili basında çıkan haberlerin cumhurbaşkanlığı makamının saygınlığına ve kendisine destek verenlere zarar vermesini istemediğini belirtti. Norris, Dublin'deki evinin önünde dün akşam yaptığı açıklamada, "bir eşcinselin ülkedeki en yüksek makam için adaylığını koyabileceğini kanıtlamış olmaktan gurur duyduğunu" da söyledi. Koyu Katolik İrlanda'da eşcinsel haklarının korunmasına önemli katkılarda bulunan Senatör David Norris, cumhurbaşkanlığı yarışının güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyordu.