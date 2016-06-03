İrlanda'da bir çift, yol kenarında seks yaparken görüntülendi

İrlanda'da bir çift, gündüz vakti şehrin merkezinde yol kenarında cinsel ilişkiye girerken görüntülendi.

The Irish Mirror'un haberine göre, İrlanda'nın Cork ilçesinde salı günü yaşanan olayda, bir çift öğleden sonra okul çocuklarının gezindiği bir derenin kenarındaki alana gelerek seks yaptı. Olaya şahit olan bir görgü tanığı yerel radyo istasyonu Red FM'e bağlanarak olayı anlattı.

Görgü tanığı radyo programında anlattı

Veronica isimli bir kadın radyoda yayınlanan Neil Prendeville Show'a bağlanarak; "Öğleden sonra saat 2:45 civarında bir çiftin cinsel ilişkiye girdiğini gördüm. Okuldan eve dönmekte olan çocuklar çiftin hemen yanından geçip gidiyorlardı. Ben ve bir mesai arkadaşım işe dönmeden evvel öğlen yemeğimizi yemek için dere kenarındaki bir banka oturmuştuk. Yemeğimizi yerken ilişkiye giren çifti gördük. İğrençti, yemeğimi bitiremedim. Turist otobüsleri ve birçok arabanın geçtiği bir bölgede çift yarım saat boyunca eylemlerini gerçekleştirdiler" sözleriyle yaşanan olayı anlattı.