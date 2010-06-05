İrlanda ve İngiltere, İsrail'i protesto etti

T24 - İsrail'in Gazze üzerindeki ablukasının kaldırılmasını isteyen İrlandalı sivil toplum kuruluşları, İrlanda Dışişleri Bakanlığı'na yürüdü. İngiltere'de de İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısının ardından Londra'daki protesto gösterileri gerçekleştirildi.





İrlanda Filistin Dayanışma Kampanyası öncülüğünde Parnell Meydanından Bakanlık binasına yürüyen protestocular, yardım gemilerinin Gazze'ye geçişine izin vermeyen İsrail'e karşı diplomatik önlemler alınmasını, İsrail'in Dublin Büyükelçisinin ülkesine gönderilmesini istedi.





Pazartesi günü saldırıya uğrayan yardım konvoyundaki İrlandalı gönüllülerden Fintan Lane'in de söz aldığı gösteride, İsrail'in bu sabah müdahale ettiği Rachel Corrie gemisinin Aşdod Limanına ''zorla'' götürüldüğüne işaret edildi.





Filistinliler'e destek olmak için İsrail mallarının boykot edilmesi çağrısında bulanan göstericiler, protestolarını sürdürme kararında olduklarını bildirdi.







Rachel gemisinde kimler var?







Rachel Corrie'de 9 kişilik mürettebatla birlikte, İrlanda'dan Nobel ödüllü Mairead Maguire, eski BM Genel Sekreter Yardımcılarından Denis Halliday, Özgür Gazze Hareketinden Derek ve Jenny Graham ile film yapımcısı Fiona Thompson'ın yer aldığı belirtiliyor.





Gemideki Malezyalı yardım gönüllüleri de, gazeteci Mohd Jufri Bin Mohd Judin, insan hakları savunucusu Ahmed Faysal bin Azumu, avukat ve yazar Matthias Chang, Perdana Küresel Barış Örgütü temsilcisi Şamsul Akmar Musa Kemal, gazeteci Abdül Halim Bin Muhammed ve siyasetçi Mohd Nizar Zekariya'dan oluşuyor.







İngiltere de İsrail'e karşı yürüdü







İngiliz Başbakanlık konutu önünde buluşan binlerce kişi, ellerinde ''Suçlu İsrail'', ''Gazze'ye yönelik ablukaya son'', ''Filistin için özgürlük'' yazılı çeşitli pankartlar taşıdı ve Londra'nın ünlü Trafalgar Meydanından geçerek, İsrail'in Londra Büyükelçiliği önüne kadar yürüdü.





Büyükelçilik binası önünde sloganlar atan ve konuşmalar yapan kalabalığın arasında çok sayıda Türk vatandaşının olması ve kalabalığın arada sırada ''Türkiye'' diye tezahürat yapması dikkati çekti.





Olaysız geçen protesto, İsrail Büyükelçiliği önünde son buldu.





İsrail'in yardım filosuna saldırısının ardından, İngiltere'nin başkenti Londra'da hafta boyunca Başbakanlık konutu ve İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde çeşitli protesto gösterileri yapıldı.